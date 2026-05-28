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Daughters of the Sun, la marca mexicana que transforma la naturaleza en swimwear

Inspirada por la naturaleza y la libertad, Daughters of the Sun de Natalia García crea piezas únicas de swimwear y resort wear que celebran la autenticidad y la personalidad de quien las usa.
jue 28 mayo 2026 12:37 PM
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Natalia García fundadora de Daughters of the Sun Swim (Cortesía)

Hay algo en la playa que cambia por completo la forma en la que nos expresamos. Es una versión de nosotras mucho más libre, auténtica y atrevida, que contrasta con quiénes somos en la ciudad.

Si estás buscando una marca mexicana de swimwear con piezas originales y versátiles, definitivamente Daughters of the Sun debe de estar en tu radar. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

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Nacer rodeada de bikinis, paisajes y una fascinación por los detalles que crea la naturaleza, hizo que Natalia García tuviera la idea de fundar una marca de moda que honrara todo esto.

“Siempre sentí que en la playa las personas se permiten ser más ellas mismas”, cuenta. “Quería crear piezas que dejaran salir esa personalidad”.

El nombre viene de Bastet, diosa de la mitología egipcia e hija de Ra, el dios del sol. De ahí, nace Daughters of the Sun, un concepto que encapsula la esencia de la marca: mujeres que brillan con su propia luz.

Desde el principio, la naturaleza se convirtió en parte del eje creativo de la marca. Su proceso puede empezar a partir de una piedra, una tela, un paisaje o incluso una sensación, haciendo que el diseño de cada pieza sea único y original.

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Las piezas con piedras naturales están hechas artesanalmente: cada piedra es seleccionada por su forma o color y son perforadas una por una para integrarse a cada look. Esto hace los procesos más lentos y las producciones más pequeñas, pero integrando naturalmente el slow fashion y la sostenibilidad a la identidad de la marca.

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Amazonia Open Back Mini Dress (Instagram @daughtersofthesunswim)

La versatilidad es el pilar más importante dentro de la filosofía de Daughters of the Sun. Cada pieza está pensada para acompañar a cada mujer más allá de la playa: del mar a la ciudad y del día a la noche. Cover-ups, sets, tank tops, faldas y diseños que buscan adaptarse y transicionar de forma orgánica a distintos momentos, sin perder estilo y comodidad.

Casi tres años después, Natalia comienza un nuevo capítulo. Al vivir en Madrid y estudiar una maestría en negocios, Europa se convirtió en el siguiente paso para Daughters of the Sun. La meta es crecer internacionalmente, seguir evolucionando y mantener siempre esa esencia que ha definido el proyecto desde el principio. Para Natalia, esto nunca fue sólo swimwear: “No es solo un proyecto. Hay tanto de mí que se refleja en ella que lo veo casi como una imagen de mí."

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