Sin duda, uno de nuestros fines de semana favoritos de todo el año es el del Longines Global Champions Tour porque, además presentar en competencia a los mejores jinetes del mundo, ofrece un gran ambiente. Este año promete ser extra especial, ya que la competencia cumple diez años de historia en nuestro país, así que sólo podemos esperar un fin de semana espectacular. Te contamos todo lo que tienes que saber.
Longines Global Champions Tour celebra diez años en México y promete ser un eventazo
Longines Global Champions Tour llega para su décima edición en México
Además de celebrar los diez años de este evento en nuestro país, existe otro motivo para celebrar: el Longines Global Champions Tour (LGCT) cumple veinte años desde su fundación por el jinete Jan Tops en 2006.
Durante estas dos décadas, se han integrado diferentes ciudades al tour, desde Miami, Viena y Shanghái hasta Praga, Berlín y El Cairo. Sin embargo, nuestro país se ha convertido en uno de los consentidos entre los jinetes y aficionados, ya que si algo sabemos hacer los mexicanos, es poner buen ambiente.
Entre algunos de los ganadores que ha visto la CDMX están Martin Fuchs, Jérôme Guery, Ludger Beerbaum, Nicola Philippaerts y Emanuele Camilli, lo cual demuestra el gran nivel del deporte ecuestre internacional que ofrece este evento, aunque este año esperamos que suceda el primer triunfo mexicano.
De hecho, este fin de semana también funciona como una plataforma para celebrar el talento local, ya que abre la oportunidad de que participen jinetes emergentes de toda la República junto a estrellas de la élite mundial.
Por otro lado, como parte de las celebraciones de dos décadas del torneo, el circuito tendrá su gran final en Riad, Arabia Saudita, con una renovación del formato GCL que aporta más espectáculo y dinamismo a las competencias que recorrerán 17 sedes en tres continentes, así que esto promete una temporada espectacular.
Para este fin de semana, podemos esperar una combinación entre la emoción de la equitación con una celebración de la riqueza cultural de México, ya que como cada año, se hará una exhibición de distintos estados del país donde mostrarán sus tradiciones artísticas.
El Longines Global Champions Tour presentado por GNP Mexico Jumping se llevará a cabo del 16 al 19 de abril en Campo Marte. ¡Nos vemos ahí!