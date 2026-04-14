Longines Global Champions Tour celebra diez años en México y promete ser un eventazo

Longines Global Champions Tour llega para su décima edición en México

Además de celebrar los diez años de este evento en nuestro país, existe otro motivo para celebrar: el Longines Global Champions Tour (LGCT) cumple veinte años desde su fundación por el jinete Jan Tops en 2006.

Durante estas dos décadas, se han integrado diferentes ciudades al tour, desde Miami, Viena y Shanghái hasta Praga, Berlín y El Cairo. Sin embargo, nuestro país se ha convertido en uno de los consentidos entre los jinetes y aficionados, ya que si algo sabemos hacer los mexicanos, es poner buen ambiente.

La Global Champions Tour en México reúne a algunos de los mejores jinetes del mundo. (Manuel Queimadelos/Manuel Queimadelos)

Entre algunos de los ganadores que ha visto la CDMX están Martin Fuchs, Jérôme Guery, Ludger Beerbaum, Nicola Philippaerts y Emanuele Camilli, lo cual demuestra el gran nivel del deporte ecuestre internacional que ofrece este evento, aunque este año esperamos que suceda el primer triunfo mexicano.

De hecho, este fin de semana también funciona como una plataforma para celebrar el talento local, ya que abre la oportunidad de que participen jinetes emergentes de toda la República junto a estrellas de la élite mundial.