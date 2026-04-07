La familia Slim crece: ellos son los nuevos integrantes del imperio encabezado por Carlos Slim Helú

Con las bodas y los compromisos de cinco nietos de Carlos Slim, nuevas caras se integran a una de las familias de mayor renombre en el ámbito social y empresarial de México.
mar 07 abril 2026 07:50 PM
Crece la familia de Carlos Slim Helú (Instagram)

En el último año y medio, la familia Slim ha sorprendido con dos bodas y los anuncios de tres compromisos matrimoniales con los que se suman nuevos integrantes al clan encabezado por el empresario Carlos Slim Helú.

Tras confirmarse hace unos días que Soumaya Romero Slim se comprometió con su novio, José Amieva, hacemos un repaso por los perfiles de quienes ya forman parte de una de las familias de mayor renombre en el ámbito social y empresarial de nuestro país, y de quienes pronto lo harán también.

Soumaya Romero Slim y José Amieva se comprometen en Francia

La noticia más reciente sobre la expansión de la familia encabezada por Carlos Slim Helú, fue el compromiso de su nieta, Soumaya Romero Slim, que se dio a conocer a principios de abril a través de imágenes compartidas en redes sociales.

La propuesta ocurrió en el entorno del hotel Abbaye des Vaux de Cernay, a las afueras de París.

Soumaya y José se comprometieron a las afueras de París (Instagram)

Su prometido es José Amieva, un empresario relacionado con el ecosistema tecnológico. Es fundador y CTO de Avoqado, una plataforma enfocada en soluciones para el sector ventas y de servicios.

Soumaya es hija de Soumaya Slim Domit y de su ex esposo, el arquitecto Fernando Romero.

Ángel Alverde, el esposo de Vanessa Hajj Slim

La primera boda dentro de la generación de nietos de Carlos Slim fue la de Vanessa Hajj Slim y Ángel Alverde.

Su compromiso se dio a conocer de manera discreta en círculos cercanos y, posteriormente, la pareja celebró su boda en octubre de 2019.

Ángel Alverde, esposo de Vanessa Hajj Slim (LinkedIn / Ángel Alverde)

Ángel Alverde es licenciado en Finanzas por la Universidad Iberoamericana y ha desarrollado su carrera en el ámbito empresarial, con intereses en iniciativas privadas que combinan operación comercial y desarrollo de negocios. Desde enero de 2026 es vicepresidente en el área de Corporate & Investment Baking en Santander.

Vanessa, de quien recientemente se dio a conocer que acrecentó su participación en la empresa América Móvil, es hija de Vanessa Slim Domit y Daniel Hajj Aboumrad.

Arturo Maldonado, esposo de Johanna Elías Slim

En enero de 2025, la boda de Johanna Elías Slim con Arturo Maldonado contrastó con la discreción que reinó durante el enlace de su prima, Vanessa, tan sólo unos meses antes.

La fiesta estuvo marcada por la presencia de figuras del ámbito social y del entretenimiento, como el cantante Sebastián Yatra, quien es gran amigo de la pareja, además de Checo Pérez, Emmanuel y Mijares.

Arturo Maldonado y Johanna Elías Slim (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

Arturo Maldonado estudió la licenciantura de Administración Turística en la Universidad Anáhuac, ha construido su trayectoria en el sector comercial. Fue director de Dupuis y de Zuda, y actualmente es director comercial de Bloque Central.

Johanna ha desarrollado una carrera como fotógrafa, con formación junto a grandes maestros, como David LaChapelle y ha montado exposiciones como Experiencias Plasmadas.

Soumaya Romero, Johanna Elías, Arturo Maldonado y José Amieva (José Luis González González)

Paula Albarrán y Arturo Elías Slim anuncian su compromiso

En noviembre de 2025 se hizo público el compromiso de Arturo Elías Slim con Paula Albarrán.

Paula es arquitecta de interiores egresada de CENTRO, ha trabajado en despachos como Década Studio y es copropietaria de Second Story MX, enfocada en artículos de lujo.

Paula y Arturo, siempre presentes en la Fórmula 1 (Archivo Quién)

Arturo es hijo de Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit, es ingeniero industrial por la Universidad Anáhuac y ha mantenido un perfil ejecutivo dentro del entorno empresarial familiar; actualmente es CEO de T1.

Justo Fernández del Valle, prometido de Valeria Slim Serrano

A inicios de 2026 se formalizó el compromiso de Valeria Slim Serrano con Justo Fernández del Valle.

Justo es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana y actualmente trabaja en Quatrux México, una empresa enfocada en sistemas de almacenamiento, energía y baterías industriales. Además, trabaja en Espacio Habitable, una fundación que se dedica a construir viviendas dignas para familias de escasos recursos.

Tony Mils y Eugenia Rodriguez flanquean a Justo Fernández del Valle y Valeria Slim (@eugeniarodriguezc)

Valeria es la hija mayor de Marco Antonio Slim Domit y Ximena Serrano y es socia de la heladería Scoop Frozen Yogurt, uno de los spots favoritos de helado con presencia en Ciudad de México, Monterrey y Mérida.

