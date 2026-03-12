De vender chocolates en su casa a construir una empresa: esta es la historia detrás de Deleite Shop

Seguro has escuchado hablar de Deleite Shop, ya sea por sus chocolates, por las cajas de regalo que se han vuelto un clásico para ocasiones especiales o porque hace apenas unos meses estuvieron en Costco Interlomas.
Hoy, Deleite Shop cuenta con varias sucursales y con una comunidad de clientes fiel, pero todo empezó de una forma mucho más simple de lo que imaginas.
Aquí te platicamos cómo nació la marca y cómo pasó de ser un negocio pequeño a convertirse en una empresa tan querida por todos los fanáticos del chocolate y los detalles.
La historia de Deleite Shop
Todo empezó en 2013, cuando Mariel Yapur salió de la preparatoria y se dio cuenta de que la carrera que decidió estudiar no le estaba gustando y no le apasionaba.
Fue entonces cuando su mamá le dijo ‘’necesitas encontrar algo que te guste'.' Ahí surgió la idea de intentar algo diferente y empezó a vender chocolates.
Al principio ella solo los compraba y luego los revendía, pero cuando la demanda empezó a crecer y la persona que se los producía ya no podía seguir el ritmo, decidió aprender a hacerlos ella misma.
Mariel Yapur comenzó haciendo chocolates ella misma
Al principio, el negocio era friends and family "llevaba mis muestritas con amigas de mi mamá o conocidas para que me compraran y me conocieran".
Cuando se empezó a dar cuenta de que sus chocolates sí les estaban gustando a las personas a las que se los presentaba, su abuela le ofreció un espacio en su casa el cual originalmente estaba pensado para ser la oficina de su abuelo, pero jamás la usó.
En la mitad de ese espacio, Mariel comenzó a armar su taller de chocolates poco a poco. "Me fui a Walmart y literal compré un refrigerador, una mesa de mármol y las tres cosas que necesitaba para producir chocolates, y ahí fue el comienzo de Deleite".
De repente, una persona clave que confió en ella apareció en su camino: una clienta la invitó a ser parte de las tiendas La Europea, de donde pudo sacar los clientes y recursos para abrir su primera Isla en el centro comercial Lilas.
"Todo el mundo me decía: está espantoso el local, ¿por qué te pones ahí? No vas a vender nada. Y yo la verdad confié muchísimo en mi spot y en mi producto".
Cuando por fin abrió la isla, la persona que siempre le prestaba dinero para los diciembres, (ya que siempre a fin de año se tenía que hacer una inversión muy grande) le pidió ser su socio y Mariel aceptó para poder empezar a levantar capital con su socio y su hermano, pero a las dos semanas de la inversión fue el encierro por Covid.
El confinamiento llegó a destruir a muchos negocios y empresas, pero en el caso de Deleite fue todo lo contrario, empezaron a recibir muchísimos pedidos al punto que abrieron su propia página de internet y emplearon a un sitio de taxis para que recolectara los productos y los llevara a todas las casas ‘’entregábamos como 250 pedidos diarios’’, recuerda.
Después de la pandemia, Deleite Shop abre su segundo local
Después de la pandemia y de que la empresa creciera muchísimo más, decidieron poner su segundo local en Prado Norte, en el cual pudieron empezar a producir, almacenar y vender sus chocolates ahí mismo.
El local fue todo un éxito, lo cual poco a poco los llevó a expandirse dentro de la Ciudad de México abriendo más sucursales y convirtiéndose en una de las favoritas de los amantes del chocolate.
Como todo emprendimiento, no todos los días son fáciles. Sin embargo, Mariel considera que uno de los desafíos más grandes ha sido aprender a delegar y organizar la empresa, porque empezó a crecer muy rápido.
Aun así, es fiel creyente de que cuando te mantienes en sintonía con tu negocio, los retos son muy fáciles de superar.
Al mirar atrás, considera que su mayor logro durante todos estos años de trayectoria es ver todo lo que ha construido, ya que hoy en día Deleite cuenta con nueve tiendas y más de 70 personas en el equipo, además de tener una comunidad muy grande de clientes que la apoyan y confían en ella.
Después de todo este camino, su consejo para las mujeres que quieren emprender es que ‘’Tienes que empezar para empezar y también que tu emprendimiento nunca va a estar perfecto.
"A mí algo que me carcome muchísimo es la perfección, es de mis defectos más cañones porque nunca nada es suficiente y porque me autoexijo demasiado, entonces cuando me presentan una idea, la exijo y la exijo. Creo que literalmente el mejor consejo que les puedo dar es que tienen que confiar en lo que hacen y tienen que atreverse a empezar", concluyó.