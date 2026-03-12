De vender chocolates en su casa a construir una empresa: esta es la historia detrás de Deleite Shop

La historia de Deleite Shop

Todo empezó en 2013, cuando Mariel Yapur salió de la preparatoria y se dio cuenta de que la carrera que decidió estudiar no le estaba gustando y no le apasionaba.

Fue entonces cuando su mamá le dijo ‘’necesitas encontrar algo que te guste'.' Ahí surgió la idea de intentar algo diferente y empezó a vender chocolates.

Al principio ella solo los compraba y luego los revendía, pero cuando la demanda empezó a crecer y la persona que se los producía ya no podía seguir el ritmo, decidió aprender a hacerlos ella misma.

Mariel Yapur, fundadora de Deleite Shop (Cortesía)

Mariel Yapur comenzó haciendo chocolates ella misma

Al principio, el negocio era friends and family "llevaba mis muestritas con amigas de mi mamá o conocidas para que me compraran y me conocieran".

Cuando se empezó a dar cuenta de que sus chocolates sí les estaban gustando a las personas a las que se los presentaba, su abuela le ofreció un espacio en su casa el cual originalmente estaba pensado para ser la oficina de su abuelo, pero jamás la usó.

En la mitad de ese espacio, Mariel comenzó a armar su taller de chocolates poco a poco. "Me fui a Walmart y literal compré un refrigerador, una mesa de mármol y las tres cosas que necesitaba para producir chocolates, y ahí fue el comienzo de Deleite".

De repente, una persona clave que confió en ella apareció en su camino: una clienta la invitó a ser parte de las tiendas La Europea, de donde pudo sacar los clientes y recursos para abrir su primera Isla en el centro comercial Lilas.

"Todo el mundo me decía: está espantoso el local, ¿por qué te pones ahí? No vas a vender nada. Y yo la verdad confié muchísimo en mi spot y en mi producto".

Como todo gran emprendimiento, Deleite no sería nada sin su equipo. (Cortesía)

Cuando por fin abrió la isla, la persona que siempre le prestaba dinero para los diciembres, (ya que siempre a fin de año se tenía que hacer una inversión muy grande) le pidió ser su socio y Mariel aceptó para poder empezar a levantar capital con su socio y su hermano, pero a las dos semanas de la inversión fue el encierro por Covid.

El confinamiento llegó a destruir a muchos negocios y empresas, pero en el caso de Deleite fue todo lo contrario, empezaron a recibir muchísimos pedidos al punto que abrieron su propia página de internet y emplearon a un sitio de taxis para que recolectara los productos y los llevara a todas las casas ‘’entregábamos como 250 pedidos diarios’’, recuerda.