Entre olas perfectas, atardeceres que pintan el cielo de miles de colores y ese encanto único de los destinos que te hace siempre querer volver, hay algo que se repite en los hoteles más exclusivos de México, y es ese sentimiento de encontrar Surreal en la boutique, que logra convertir esa escapada en un viaje lleno de estilo, color y libertad.
Surreal, el resort wear mexicano que conquista los destinos más exclusivos
El arte como guía para Marianella De La Vega
Desde que tiene uso de razón, con una mamá artista y creatividad a todo lo que da, a Marianella le ha llenado el alma expresarse a través del arte, el diseño y la moda.
Su trayectoria en este camino empezó con un proyecto de bolsas de piel italiana con bordados artesanales, a través del cual apoyó a mujeres de diferentes regiones del país como Chiapas y la Sierra de Puebla. Después, dio un brinco a los accesorios y experimentó con sombreros hechos por artesanas de Campeche, para luego llegar a las famosísimas mascadas, que siguen siendo hoy parte de su sello.
Hizo muchas colaboraciones con artistas hasta que, un día, surgió la idea de crear una línea de resort wear para hoteles, dándole vida a Surreal. Aunque hoy la marca está enfocada completamente en ropa, el arte sigue siendo un factor clave. Cada colección nace desde cero, con prints hechos a mano, y bajo un concepto muy claro: piezas pequeñas, curadas y de edición limitada.
Surreal se distribuye principalmente en hoteles de lujo y algunas boutiques. Está presente en ocho hoteles en México, especialmente en destinos de playa como la Riviera Maya, Mayakoba y Los Cabos. A nivel internacional, tiene presencia en Miami y en Houston.
El proceso detrás de Surreal Resort Wear
Para Marianella, la clave de la marca está en crear ropa versátil y ligera, perfecta para viajar. Aunque la marca está enfocada en resort wear, sus piezas van mucho más allá de la playa: son piezas perfectas para salidas, para la playa e incluso la ciudad. “Para viajar es increíble porque la tela es súper delgada y fácil de manejar, pero a la vez muy vestidora”, explica.
No es coincidencia que los viajes sean una de las mayores fuentes de inspiración para Surreal. Marianella los describe como una “explosión a los ojos”, ya que, a donde voltee, siempre hay algo que le provoca muchísima creatividad. La naturaleza, los colores, las formas y las texturas, también forman parte de la inspiración en los diseños de los prints. Primero se basa en tendencias para definir los temas y desarrollar los bocetos de cada colección y, cuando llega el momento de crear las prendas, empieza un proceso súper manual: desde el diseño de los prints en acuarela, hasta la digitalización y la impresión en tela.
Su nueva colección es el mejor ejemplo de lo que busca lograr con Surreal: piezas enfocadas por completo en la calidad, con un cuidado meticuloso en cada etapa del proceso para mantener el estándar de un producto realmente bien hecho. Son sólo tres piezas, creadas con fibras naturales como lino y algodón, y ensambladas a mano, lo que las convierte en una colección pequeña, especial y súper cuidada.
Los desafíos en el camino y lo que está por llegar
Detrás de cada mujer emprendedora, hay un proceso enorme que casi nunca se ve. Hay días de desmotivación y ganas de querer tirar la toalla, pero el apoyo de sus clientas y su familia (y lo mucho que ama lo que hace) mantienen a Marianella firme.
A esto se suma el reto de dividirse entre ser mamá, esposa y empresaria, además de las dificultades de la industria textil en México: “Está pasando por muchos problemas: no hay apoyo del gobierno, todo se ha encarecido y hay muchísimo contrabando, afectando y poniendo a muchas maquilas en crisis”, explica. Incluso el proceso para que Surreal entre a hoteles de lujo puede tomar hasta un año, con requisitos muy estrictos y procesos lentos. Aun así, ha demostrado que creer en sí misma y seguir apostando por sus sueños siempre trae frutos.
Hoy, su principal objetivo es crecer en el sector hotelero de lujo y, poco a poco, poder llegar a otros países que tiene en mente. Su visión es darle continuidad a la marca, cuidando que siga siendo un producto de alta calidad y con procesos muy cuidados, todo desde México a pesar de los desafíos actuales.
Le emocionan los nuevos proyectos y el proceso de seguir creando colecciones. Siente que la marca está “madurando” y ha encontrado su target, lo que le da una base sólida para lo que está por venir. Crear le llena el alma: es su forma de expresarse a través del arte y el diseño, y de compartir un pedacito de ella a los demás. Es por eso que sus clientas son mujeres que justo buscan eso: creatividad y libertad. Son activas, con almas libres y curiosidad por aprender, conocer nuevos lugares y relajarse.
Con Surreal, Marianella está logrando dejar su huella con un propósito claro: hacer piezas que cuenten historias y mantengan viva la esencia de la marca. Nos emociona esta nueva etapa para la marca y ver cómo, desde el arte y el diseño, Marianella nos logra compartir un pedacito de ella.