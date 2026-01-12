Surreal, el resort wear mexicano que conquista los destinos más exclusivos

El arte como guía para Marianella De La Vega

Desde que tiene uso de razón, con una mamá artista y creatividad a todo lo que da, a Marianella le ha llenado el alma expresarse a través del arte, el diseño y la moda.

Surreal Resort Wear (Cortesía)

Su trayectoria en este camino empezó con un proyecto de bolsas de piel italiana con bordados artesanales, a través del cual apoyó a mujeres de diferentes regiones del país como Chiapas y la Sierra de Puebla. Después, dio un brinco a los accesorios y experimentó con sombreros hechos por artesanas de Campeche, para luego llegar a las famosísimas mascadas, que siguen siendo hoy parte de su sello.

Hizo muchas colaboraciones con artistas hasta que, un día, surgió la idea de crear una línea de resort wear para hoteles, dándole vida a Surreal. Aunque hoy la marca está enfocada completamente en ropa, el arte sigue siendo un factor clave. Cada colección nace desde cero, con prints hechos a mano, y bajo un concepto muy claro: piezas pequeñas, curadas y de edición limitada.

Surreal Resort Wear (Cortesía)

Surreal se distribuye principalmente en hoteles de lujo y algunas boutiques. Está presente en ocho hoteles en México, especialmente en destinos de playa como la Riviera Maya, Mayakoba y Los Cabos. A nivel internacional, tiene presencia en Miami y en Houston.