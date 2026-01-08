Careyes celebra el arte con "Arrecife de Formas" de Carlos Amorales

Careyes vivió uno de los momentos más destacados de la temporada de invierno el pasado 28 de diciembre con la inauguración de Arrecife de Formas en la Galería de Arte de Careyes, una exposición del artista mexicano Carlos Amorales que conecta directamente con el entorno natural del destino.
Fue presentada por The Careyes Foundation, una organización sin fines de lucro fundada por Filippo Brignone, que desde hace más de 13 años impulsa proyectos enfocados en educación, artes, conservación ambiental y desarrollo social en la región de Costalegre, con un enfoque en los contextos locales y artistas de relevancia internacional.
Arrecife de Formas nace una serie de talleres concebidos y dirigidos por el mismo Carlos Amorales en 2015, en colaboración con niñas y niños de distintas localidades de la región. Inspirado en el paisaje natural, el mar, los arrecifes y las formas orgánicas, el proyecto traduce ese universo en un cuerpo de obra que combina el lenguaje visual característico del artista con una dimensión colectiva; privilegiando el proceso creativo, el intercambio y la experiencia compartida.
La inauguración reunió a residentes, visitantes y colaboradores de distintos países, confirmando a Careyes como uno de los puntos de encuentro más interesantes del invierno. La exposición permanecerá abierta al público hasta mayo de 2026, convirtiéndose en un plan imperdible para quienes visiten el destino en los próximos meses.
Para cerrar la noche de la mejor manera, Lilo Beach Club fue el lugar ideal para celebrar Night Reef, un encuentro social donde se reunió a la comunidad internacional de Careyes para celebrar el fin de año frente al mar. La música en vivo, conversaciones largas y el ambiente característico del destino marcaron este encuentro pensado en dar visibilidad al trabajo que la Fundación realiza a lo largo del año.
Más allá de una sola noche, tanto la exposición como el evento reflejan el espíritu de Careyes: un lugar donde el arte, la naturaleza y la convivencia convergen de manera natural, confirmándolo como uno de los destinos más singulares del calendario cultural y social de México.
