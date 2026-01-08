Careyes celebra el arte con "Arrecife de Formas" de Carlos Amorales

Fue presentada por The Careyes Foundation, una organización sin fines de lucro fundada por Filippo Brignone, que desde hace más de 13 años impulsa proyectos enfocados en educación, artes, conservación ambiental y desarrollo social en la región de Costalegre, con un enfoque en los contextos locales y artistas de relevancia internacional.

Arrecife de Formas de Carlos Amorales (Cortesía)

Arrecife de Formas nace una serie de talleres concebidos y dirigidos por el mismo Carlos Amorales en 2015, en colaboración con niñas y niños de distintas localidades de la región. Inspirado en el paisaje natural, el mar, los arrecifes y las formas orgánicas, el proyecto traduce ese universo en un cuerpo de obra que combina el lenguaje visual característico del artista con una dimensión colectiva; privilegiando el proceso creativo, el intercambio y la experiencia compartida.

Arrecife de Formas de Carlos Amorales (Cortesía)

La inauguración reunió a residentes, visitantes y colaboradores de distintos países, confirmando a Careyes como uno de los puntos de encuentro más interesantes del invierno. La exposición permanecerá abierta al público hasta mayo de 2026, convirtiéndose en un plan imperdible para quienes visiten el destino en los próximos meses.