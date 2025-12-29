Ellas fueron las mejor vestidas del año 2025

Ellas fueron las mujeres mejor vestidas del año 2025

Soumaya Slim

Sin duda, algunos de los outfits más atrevidos y divertidos de este año los hemos visto en Soumaya Slim.

Desde la gala del Museo Tamayo hasta la Fórmula 1, definitivamente siempre da de qué hablar. ¡Amamos!

Los mejores outfits de Soumaya Slim en 2025. (Archivo Quién )

Zélika García

Una de las figuras del arte más top en nuestro país sin duda sabe cómo vestirse.

Durante la semana del arte la vimos con outfits coloridos y elegantes en diferentes versiones, siempre con un toque inesperado que nos encanta.