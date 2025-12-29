Publicidad

Ellas fueron las mejor vestidas del año 2025

Te dejamos un recap de las mejor vestidas del año en los eventos sociales
lun 29 diciembre 2025 07:10 AM
Ellas fueron algunas de las mejor vestidas del año (Archivo Quién)

Cada año, nos encanta revisitar algunos de los mejores eventos para recordar los mejores outfits de algunas de nuestras sociales consentidas. Por si necesitas inspo, ¡toma nota!

Ellas fueron las mujeres mejor vestidas del año 2025

Soumaya Slim

Sin duda, algunos de los outfits más atrevidos y divertidos de este año los hemos visto en Soumaya Slim.

Desde la gala del Museo Tamayo hasta la Fórmula 1, definitivamente siempre da de qué hablar. ¡Amamos!

Los mejores outfits de Soumaya Slim en 2025. (Archivo Quién )

Zélika García

Una de las figuras del arte más top en nuestro país sin duda sabe cómo vestirse.

Durante la semana del arte la vimos con outfits coloridos y elegantes en diferentes versiones, siempre con un toque inesperado que nos encanta.

Los mejores outfits de Zélika García en 2025. (Archivo Quién)

Ana Paula Haro

Una de las figuras más frecuentes y con más estilo en los eventos sin duda es Ana Paula Haro.

Todos sus looks siempre son súper elegantes y modernos, y nos demuestra que un vestido siempre va a ser la mejor apuesta para verte arreglada en cualquier ocasión.

Los mejores outfits de Ana Paula Haro en 2025. (Archivo Quién )

Eugenia Rodríguez

No cabe duda, Eugenia es una de las best dressed del año. Siempre con looks acertados, elegantes y femeninos, la vimos disfrutar de algunos de los mejores eventos del año. ¿Su fórmula? Un vestido y accesorios para elevar.

Los mejores outfits de Eugenia Rodríguez en 2025. (Archivo Quién )

Montserrat Oliver

Looks monocromáticos, sets y vestidos son algunas de las combinaciones infalibles de Montserrat que la convierten en una de nuestras favoritas de este año.

Siempre arreglada y elegante, es el ejemplo perfecto de que menos es más.

Los mejores outfits de Montserrat Oliver en 2025. (Archivo Quién)

