Cada año, nos encanta revisitar algunos de los mejores eventos para recordar los mejores outfits de algunas de nuestras sociales consentidas. Por si necesitas inspo, ¡toma nota!
Ellas fueron las mejor vestidas del año 2025
Soumaya Slim
Sin duda, algunos de los outfits más atrevidos y divertidos de este año los hemos visto en Soumaya Slim.
Desde la gala del Museo Tamayo hasta la Fórmula 1, definitivamente siempre da de qué hablar. ¡Amamos!
Zélika García
Una de las figuras del arte más top en nuestro país sin duda sabe cómo vestirse.
Durante la semana del arte la vimos con outfits coloridos y elegantes en diferentes versiones, siempre con un toque inesperado que nos encanta.
Ana Paula Haro
Una de las figuras más frecuentes y con más estilo en los eventos sin duda es Ana Paula Haro.
Todos sus looks siempre son súper elegantes y modernos, y nos demuestra que un vestido siempre va a ser la mejor apuesta para verte arreglada en cualquier ocasión.
Eugenia Rodríguez
No cabe duda, Eugenia es una de las best dressed del año. Siempre con looks acertados, elegantes y femeninos, la vimos disfrutar de algunos de los mejores eventos del año. ¿Su fórmula? Un vestido y accesorios para elevar.
Montserrat Oliver
Looks monocromáticos, sets y vestidos son algunas de las combinaciones infalibles de Montserrat que la convierten en una de nuestras favoritas de este año.
Siempre arreglada y elegante, es el ejemplo perfecto de que menos es más.