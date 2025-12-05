Choupinet playroom no es tu típica ludoteca

Conoce todo sobre Choupinet Playroom, el nuevo proyecto de Camila Pietrini

Desde que estudió diseño textil y trabajó en Christian Dior en París, Camila Pietrini siempre ha seguido un instinto muy personal a la hora de emprender: crear eso que ella misma necesita en cada etapa de su vida. Así nació su primer taller de alta costura al regresar a México, donde diseñaba vestidos de novia y ropa a la medida. Más tarde, con la llegada de su hijo Lorenzo, empezó a confeccionar ropa para niños sin intención de venderla… hasta que las mamás a su alrededor comenzaron a pedirle que les hiciera ropa para sus hijos.

Esa demanda orgánica, sumada a su inspiración francesa y el deseo de ofrecer moda para bebés bonita, práctica y accesible para familias numerosas como la suya, dio origen a Choupinet. Hoy, con tiendas en toda la República y un equipo formado principalmente por mujeres a quienes Camila considera parte de su familia, Choupinet es una de las marcas mexicanas de diseño infantil más reconocidas del país.

La resbaladilla y la alberca de pelotas está pensada como si fuera una heladería. (Cortesía )

La idea de Choupinet Playroom surgió casi por sorpresa. Cuando Pabellón Bosques se acercó a Camila para invitarla a abrir una tienda de Choupinet, ella sabía que no quería replicar el mismo modelo, sobre todo porque ya tenía una sucursal muy cerca en Duraznos. Aun así, fiel a su filosofía de “decir que sí” a las oportunidades y fue a conocer el espacio.

Al entrar al local amplio, rodeado de vidrio y con una vista espectacular, recordó una idea que había tenido en su postparto: crear un espacio híbrido que combinara experiencias familiares con el universo de Choupinet. “Cuando salí le marqué a mi esposo para contarle mi idea sobre el playroom, pero que no me animaba a hacerlo sola, entonces se asoció conmigo”. Con Joaquín su esposo a cargo de la parte administrativa, Camila comenzó a dar vida al proyecto, donde ella dirige la operación, el concepto, el restaurante y cada detalle creativo.