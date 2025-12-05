Choupinet playroom no es tu típica ludoteca

Si hablamos de marcas de ropa de bebé en México, hablamos de Choupinet, la marca de Camilia Pietrini que se ha consolidado como una de las más reconocidas no sólo por su diseño y calidad, sino también por su gran variedad de productos que se han convertido en los favoritos de las mamás.
Pero Choupinet es mucho más que ropa de bebé: es un universo, y éste se expande con la llegada de Choupinet Playroom, su nuevo proyecto que involucra a toda la familia y que a tan sólo unas semanas de su apertura, ya es un éxito total.
Conoce todo sobre Choupinet Playroom, el nuevo proyecto de Camila Pietrini
Desde que estudió diseño textil y trabajó en Christian Dior en París, Camila Pietrini siempre ha seguido un instinto muy personal a la hora de emprender: crear eso que ella misma necesita en cada etapa de su vida. Así nació su primer taller de alta costura al regresar a México, donde diseñaba vestidos de novia y ropa a la medida. Más tarde, con la llegada de su hijo Lorenzo, empezó a confeccionar ropa para niños sin intención de venderla… hasta que las mamás a su alrededor comenzaron a pedirle que les hiciera ropa para sus hijos.
Esa demanda orgánica, sumada a su inspiración francesa y el deseo de ofrecer moda para bebés bonita, práctica y accesible para familias numerosas como la suya, dio origen a Choupinet. Hoy, con tiendas en toda la República y un equipo formado principalmente por mujeres a quienes Camila considera parte de su familia, Choupinet es una de las marcas mexicanas de diseño infantil más reconocidas del país.
La idea de Choupinet Playroom surgió casi por sorpresa. Cuando Pabellón Bosques se acercó a Camila para invitarla a abrir una tienda de Choupinet, ella sabía que no quería replicar el mismo modelo, sobre todo porque ya tenía una sucursal muy cerca en Duraznos. Aun así, fiel a su filosofía de “decir que sí” a las oportunidades y fue a conocer el espacio.
Al entrar al local amplio, rodeado de vidrio y con una vista espectacular, recordó una idea que había tenido en su postparto: crear un espacio híbrido que combinara experiencias familiares con el universo de Choupinet. “Cuando salí le marqué a mi esposo para contarle mi idea sobre el playroom, pero que no me animaba a hacerlo sola, entonces se asoció conmigo”. Con Joaquín su esposo a cargo de la parte administrativa, Camila comenzó a dar vida al proyecto, donde ella dirige la operación, el concepto, el restaurante y cada detalle creativo.
Después de mucho trabajo y esfuerzo, Choupinet Playroom abre sus puertas con la intención de crear un espacio integral para las familias, donde niños y adultos pudieran disfrutar por igual. “Quería un lugar que invitara a crear recuerdos y que ofreciera experiencias cuidadas en cada detalle: desde un restaurante con comida sencilla pero hecha con ingredientes de calidad, hasta servicios como manicure, pedicure o reflexología para las mamás mientras los niños juegan felices,” nos cuenta.
El playroom está diseñado para fomentar el aprendizaje al contar con áreas de motricidad fina y gruesa, arte, estimulación y un espacio especial para bebés, todo desarrollado junto a una pedagoga y bajo su visión estética. El diseño, inspirado en su herencia francesa, se refleja en molduras verdes, papel tapiz y un ambiente parisino que da ganas de quedarse todo el día. A esto se suma una concept store con best sellers de Choupinet y una curaduría de marcas infantiles, además de un carrito de helados con sabores creados especialmente para el lugar.
Aunque apenas lleva algunos meses desde su apertura, ya es un éxito total: Siempre está lleno, e incluso llegan a tener lista de espera para entrar. Está pensado para niños de 6 meses a 9 años, y la entrada funciona por medio de un pase por día.
Para Camila, el futuro de Choupinet y del playroom no está escrito en un plan rígido. Aunque no descarta abrir nuevas tiendas o replicar el concepto del playroom, prefiere mantenerse en el presente y observar cómo se desarrollan las oportunidades antes de tomar cualquier decisión. Su enfoque sigue siendo el mismo que la llevó de un taller de costura a ser una gran emprendedora: escuchar, adaptarse y crear desde la intuición.