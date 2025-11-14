Leonela, el atelier floral donde cada arreglo cuenta una historia

De una idea incierta a Leonela: el camino detrás de su esencia

Aunque ambas estudiaron en la misma universidad, no fue hasta después que se cruzaron sus caminos. Esta historia empezó gracias al esposo de María y el exnovio de Pili. “Éramos como los cuatro fantásticos”, dice Pili. Hacían todo juntos y esa relación terminó en una conexión mucho más profunda de lo que ellas alguna vez imaginaron.

La inquietud de crear algo propio fue lo que las motivó a emprender y descubrir que, aunque ellas pueden ser polos opuestos, se complementan a la perfección. “Creo que hacemos una mancuerna única… mis debilidades son sus fortalezas y, al revés, las debilidades de Pili son mis fortalezas", comparte María.

Leonela (Cortesía)

Aunque ellas ya tenían experiencia en producción de eventos, Leonela las llevó a involucrarse a otro nivel: aprender, explorar y ensuciarse las manos para que cada detalle fuera perfecto. “Experimentamos con técnicas, tejemos flores, utilizamos otros materiales, hacemos estructuras y buscamos que la mayoría de estas técnicas sean eco-friendly” explica Pili.

Desde que empezaron, tomaron varios cursos para aprender y perfeccionar su técnica. Pero entre nuevos proyectos y cada vez más trabajo, decidieron dar un paso más y especializarse en la Madrid Flower School.

Empezaron con proyectos corporativos y sociales, pero con el tiempo, el camino las empujó a lo que mejor hacen hoy y a encontrar su match perfecto: las bodas.