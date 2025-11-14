Leonela, el atelier floral donde cada arreglo cuenta una historia

Las flores son emociones hechas color. Tienen el poder de transformar cualquier escenario: llenan espacios de vida y son capaces de convertir cada rincón en un lugar vibrante lleno de emoción.
Leonela es un universo floral que abraza todos los sentidos, donde, detrás de cada arreglo, existe una historia y una intención, haciéndolo único e irrepetible. María Schutz y Pilar Pieza son las mentes creativas detrás del atelier floral que ha redefinido la manera de expresar el significado de las flores como un símbolo lleno de identidad y estilo. Aquí te contamos su historia.
Publicidad
De una idea incierta a Leonela: el camino detrás de su esencia
Aunque ambas estudiaron en la misma universidad, no fue hasta después que se cruzaron sus caminos. Esta historia empezó gracias al esposo de María y el exnovio de Pili. “Éramos como los cuatro fantásticos”, dice Pili. Hacían todo juntos y esa relación terminó en una conexión mucho más profunda de lo que ellas alguna vez imaginaron.
La inquietud de crear algo propio fue lo que las motivó a emprender y descubrir que, aunque ellas pueden ser polos opuestos, se complementan a la perfección. “Creo que hacemos una mancuerna única… mis debilidades son sus fortalezas y, al revés, las debilidades de Pili son mis fortalezas", comparte María.
Aunque ellas ya tenían experiencia en producción de eventos, Leonela las llevó a involucrarse a otro nivel: aprender, explorar y ensuciarse las manos para que cada detalle fuera perfecto. “Experimentamos con técnicas, tejemos flores, utilizamos otros materiales, hacemos estructuras y buscamos que la mayoría de estas técnicas sean eco-friendly” explica Pili.
Desde que empezaron, tomaron varios cursos para aprender y perfeccionar su técnica. Pero entre nuevos proyectos y cada vez más trabajo, decidieron dar un paso más y especializarse en la Madrid Flower School.
Empezaron con proyectos corporativos y sociales, pero con el tiempo, el camino las empujó a lo que mejor hacen hoy y a encontrar su match perfecto: las bodas.
Publicidad
Lo que hace diferente a Leonela
El estilo de Leonela se distingue por su constante búsqueda de reinventarse dentro de lo ordinario, siempre ofreciendo algo diferente para las bodas mexicanas. Todo lo que hacen María y Pili nace desde el corazón: cada evento es creado desde cero y pensado para reflejar la esencia de cada cliente. “Nuestros eventos no nos definen, porque no reflejan nuestras personalidades, sino que la de cada cliente. Pero siempre nos gusta meter nuestro sellito en ciertas cosas”, comparten.
Su inspiración viene de todos lados, especialmente de tendencias globales pero con su propio twist. Les encanta buscar ideas en “rincones raros del mundo” para traer propuestas únicas a México. Estas tendencias las adaptan con un toque cool y local, incorporando elementos como barro, técnicas de tejido y colores inesperados.
La sustentabilidad es uno de los pilares más importantes de la empresa. Implementan prácticas sostenibles en todos sus proyectos y siempre buscan la forma de poder darle una segunda vida a sus arreglos. Por ejemplo, en lugar de usar oasis (la clásica espuma floral verde), usan malla de gallinero, un metal moldeable que pueden reutilizar. Los arreglos a veces los donan a hospitales, casas o incluso a los mismos clientes para que puedan disfrutar de ellos hasta que termine su ciclo de vida. Y cuando los arreglos ya no se pueden reutilizar, los convierten en composta.
Publicidad
Lo que más distingue a Leonela es el vínculo que María y Pili crean con sus novias: más que proveedoras, se convierten en amigas. Ellas se encargan de acompañarte durante todo el proceso, ofrecerte apoyo y confianza para poder disfrutar de todo el camino. Esa misma cercanía es lo que ha hecho que Leonela sea uno de los nombres más sonados, porque la conexión que ambas crean es tan real y tan humana que terminan siendo parte de la emoción (y los nervios) del gran día.
“Una de las cosas que nos caracteriza es que siempre damos el 110 por ciento de todo y nos gusta llevar de la mano a nuestros clientes en cada paso, incluso en partes dentro de un proyecto que no tengan que ver con flores.” nos cuenta María.
Lo mejor de Leonela aún está por florecer
Mirando hacia el futuro, tienen claro que ven muchísimo crecimiento y aprendizaje para la empresa. Además de expandirse fuera de la Ciudad de México, como ya lo han hecho antes en Los Cabos y San Miguel de Allende, sueñan con llevar su visión a nuevos mercados, como Nueva York o Madrid.
En el camino, quieren ampliar las ramas de Leonela más allá de los eventos y este es uno de los pasos que ya empezaron a tomar. Para el siguiente capítulo, quieren crear una línea de productos personalizados como arreglos y bouquets , que reflejen cada temporada y ocasión.
“Queremos que todo nuestro ser esté envuelto en un producto físico y que la gente lo pueda tener en sus casas sin forzosamente tener que hacer un evento” nos compartió Pili.
A ellas les emociona pensar en esta nueva etapa de Leonela y que no solo pueda salir de los bordes de la CDMX, sino llegue a todo el mundo. Porque, a diferencia de un evento que sólo dura unas cuantas horas, estos productos te pueden acompañar toda la vida, llevando siempre una parte de la esencia, la historia y la pasión de María y Pili.