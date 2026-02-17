Kayro Studio: la nueva marca mexicana de lujo atemporal creada por Daniela Huerta

Sastrería contemporánea y el poder del lujo silencioso

Kayro Studio se mueve en el terreno de la sastrería contemporánea y los esenciales atemporales. Siluetas limpias, cortes estructurados y una paleta de colores neutros que nunca falla. “Para mí la elegancia es basic, amo los colores neutros. Si alguien me pide un saco rosa fucsia, aquí no lo va a encontrar”, nos dice Daniela entre risas.

Durante años la idea de lanzar su propia marca de ropa estuvo ahí, hasta que un día Daniela decidió dejar de pensarlo tanto, fue a comprar telas y empezó a hacer muestras. (Fernanda Segura/Fernanda Segura)

La estética conecta con lo que hoy se conoce como quiet luxury, la nueva evolución del lujo hacia lo discreto y duradero. Pero para Daniela no es una tendencia, es convicción. “No quiero hacer algo que sea un trend. Quiero hacer algo que siempre te vayas a poner”.

Materiales que hablan por sí solos

Cashmere, lana, lino, piel y suede forman parte del universo Kayro. Parte de las telas vienen de Suiza y Portugal, priorizando fibras naturales y calidad superior. “Si no tiene calidad, no lo saco. Me tardé años haciendo muestras hasta que quedaron perfectas”, nos explica.

Cashmere, lana, lino, piel y suede son los materiales que forman parte del universo Kayro. (Fernanda Segura/Fernanda Segura)

Recientemente lanzaron suéteres cien por ciento cashmere y chamarras de piel y suede que amplían su línea de esenciales. Para Daniela, cada pieza debe justificar su precio desde la confección hasta la sensación al tacto. “Quiero que cuando alguien compre algo, sienta que le estoy entregando exactamente lo que está pagando”.