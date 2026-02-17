Kayro Studio: la nueva marca mexicana de lujo atemporal creada por Daniela Huerta

Daniela Huerta, su fundadora y directora creativa, no creció soñando con tendencias virales ni con producir en masa. “Desde chiquita siempre supe que quería hacer algo relacionado con el diseño”, nos cuenta. Dudó entre interiores, arquitectura, distintas ramas creativas, pero la moda siempre regresaba como idea fija.
Durante años la idea de lanzar su propia marca de ropa estuvo ahí, hasta que un día Daniela decidió dejar de pensarlo tanto, fue a comprar telas y empezó a hacer muchas muestras. Porque si algo define a Kayro Studio es el perfeccionismo.
Sastrería contemporánea y el poder del lujo silencioso
Kayro Studio se mueve en el terreno de la sastrería contemporánea y los esenciales atemporales. Siluetas limpias, cortes estructurados y una paleta de colores neutros que nunca falla. “Para mí la elegancia es basic, amo los colores neutros. Si alguien me pide un saco rosa fucsia, aquí no lo va a encontrar”, nos dice Daniela entre risas.
La estética conecta con lo que hoy se conoce como quiet luxury, la nueva evolución del lujo hacia lo discreto y duradero. Pero para Daniela no es una tendencia, es convicción. “No quiero hacer algo que sea un trend. Quiero hacer algo que siempre te vayas a poner”.
Materiales que hablan por sí solos
Cashmere, lana, lino, piel y suede forman parte del universo Kayro. Parte de las telas vienen de Suiza y Portugal, priorizando fibras naturales y calidad superior. “Si no tiene calidad, no lo saco. Me tardé años haciendo muestras hasta que quedaron perfectas”, nos explica.
Recientemente lanzaron suéteres cien por ciento cashmere y chamarras de piel y suede que amplían su línea de esenciales. Para Daniela, cada pieza debe justificar su precio desde la confección hasta la sensación al tacto. “Quiero que cuando alguien compre algo, sienta que le estoy entregando exactamente lo que está pagando”.
Comprar menos, pero mejor
En una industria marcada por la inmediatez, Kayro apuesta por lo contrario. “En fast fashion acabas gastando más, porque compras algo y lo tienes que volver a comprar. Prefiero que compres una pieza de excelente calidad que te dure años”, nos afirma Daniela. Para ella, el verdadero lujo es permanencia. “Si compras una pieza en Kayro, sabes que no se te va a romper a la semana”.
Prado Norte 439: más que tienda, experiencia
La primera tienda física de Kayro Studio abrirá en Prado Norte 439, piso 2, en Ciudad de México. Más que una boutique tradicional, es un espacio pensado para vivir la marca. “No es una tienda donde solo entras y compras. Es un espacio acogedor, como un showroom que tiene una experiencia única”, nos describe Daniela.
Ahí se pueden ver las colecciones antes que online y recibir asesoría personalizada. Daniela suele estar presente. “Yo estoy aquí todo el tiempo. Me gusta que la gente conozca la marca desde adentro”. El opening oficial será en las próximas semanas de febrero y promete convertirse en punto de encuentro para quienes buscan lujo sin exceso.
De México para el mundo
Kayro Studio no se queda quieto. En marzo tendrá su primer pop-up fuera de México, en Miami, con una colección especial pensada para ese mercado. “Es un paso súper importante para nosotros”, nos dice Daniela Huerta muy emocionada.
Su visión es clara, “Quiero que sea una marca reconocida internacionalmente, como una diseñadora mexicana, pero con presencia mundial”. Se imagina con más tiendas, más pop-ups, más expansión aun que sin perder la esencia.
Si tuviera que definir Kayro Studio en tres palabras serían “atemporal, clásica y elegante”. Y si pudiera hablar con la Daniela que apenas estaba empezando, el consejo sería “no tengas miedo, se te van a presentar mil obstáculos, vas a cometer muchísimos errores, pero de cada error aprendes y creces, y sí, todo pasa por algo”.
En un mundo obsesionado con lo nuevo, Kayro Studio apuesta por lo que permanece. Y quizá ahí está su mayor lujo, hacer piezas que no gritan un logo, pero que se quedan contigo para siempre.