La Fundación Obdulia Montes de Molina, el lugar seguro para personas con parálisis cerebral

La historia detrás de Fundación Obdulia Montes de Molina

FOMM es de esas fundaciones que nacen de una necesidad real y su historia está ligada a experiencias personales. Carmelina Ortiz Monasterio de Molina, Rita Cámara de Vega y Gloria Longoria de Padilla son las tres mujeres que convirtieron esa inquietud en una realidad.

Cada una tenía un hijo con parálisis cerebral y, con el paso del tiempo, empezaron a preguntarse quién estaría para ellos cuando ellas no tuvieran la fuerza para hacerlo. Así es como nació la fundación que, después de tantos años, sigue siendo el lugar que ellas imaginaron crear.

Fundación Obdulia Montes de Molina (FOMM) (Cortesía)

Hoy, la fundación está encabezada por Marcela Macías y ella no llegó aquí por casualidad. Marcela también creció viendo esta realidad desde su propia familia, por su hermana que tenía parálisis cerebral. Es por eso que ella entiende lo difícil, lo emocional y lo urgente que era atender a estas personas y que pudieran tener un lugar seguro donde vivir.