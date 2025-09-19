Jacinto no solo hace música: su autenticidad lo convierte en un recordatorio de lo real. Con emoción pura detrás de cada canción, comparte sus experiencias de la manera más humana y vulnerable, recordándonos lo que significa hacer música desde el corazón. Para ti: Querida Amiga es la prueba de la intensidad y profundidad detrás de la voz de Jacinto, y aquí te contamos todo lo que debes saber previo a su lanzamiento.
Jacinto presenta 'Para ti: Querida Amiga', una historia de amor (y desamor)
“No es ahora, pero ya fue un para siempre” marca el inicio de todo. Cuando Jacinto se despidió por última vez de ella, le escribió una carta que terminaba con esta misma frase, y de ahí surgieron las 3 canciones que narran la relación desde su perspectiva, aunque inicialmente quería hacer solo una canción. “El concepto del álbum es rehacer esa carta y transformar lo que vivía durante la relación. Es un poco como decirle todo lo que me quedé con ganas de decirle”.
Para ti: Querida Amiga es un live session en el que Jacinto busca ser genuino, crudo y real. La meta principal del álbum fue hablar de lo que estaba viviendo y cómo lo estaba sintiendo. Su reto creativo: escribir sobre la relación con una amiga cercana.
La historia comienza en octubre, cuando, después de unos tragos, le declaró su amor y ella lo friendzoneó. De ese momento surge la primera canción: “Querida Amiga”.
Meses después, Jacinto atravesaba un momento muy raro: acababa de renunciar a su trabajo godín para dedicarse full-time a la música. Se sentía inseguro y pequeño frente a ella, y fue en ese momento que nació la segunda canción: “Al menos quiero que me extrañes”. Agarró su guitarra y en sólo 15 minutos escribió la canción, tal como salió ese día, la grabó sin cambiar nada, capturando toda la emoción cruda del momento.
Hace tan solo un mes, Jacinto escuchó una canción que ella había hecho con un amigo. Al escucharla, se ardió y transformó toda esa rabia y nostalgia en su tercera y última canción: “El niño bueno”. Su personal favorite: le encanta el solo de guitarra, especialmente la frase “Ahora sí voy solo”.
“La tercera canción fue la que más me costó cantar porque es la primera canción de despecho que hago como tal. Me costó mucho hacer una canción que era directamente para alguien, diciéndole: 'Qué bueno que no estoy contigo'".
Para Jacinto, escribir canciones es una forma de sanar y soltar todo lo que siente. Lo que hace que este proyecto sea tan especial y distinto para él son dos cosas: la intención de ser completamente real y la manera en la que cada canción fue tomando forma. Le encanta ver cómo sus ideas cobran vida; todas las anota en su cuarto, en una libreta donde escribe de todo, desde frases hasta pensamientos sueltos.
El cantante tapatío también comparte un consejo para todos sus fans que estén pasando por situaciones similares a las que él vivió y que pueden reconocer en sus letras:
“Hazle honor al proceso, enfrenta el duelo, vívelo, llora cuando sea necesario y extraña cuando sea necesario. Hazle honor también a la relación, recordando los momentos buenos como los malos”, explica.
Reflexionando sobre la relación, Jacinto reconoce que a veces puede ser muy ingenuo frente a las malas intenciones de las personas. Con ella se dio cuenta de mentiras, manipulaciones y jueguitos para mantenerlo enganchado, ya que ella necesitaba mucha atención. En esos momentos, sus amigos, Emilio, José y Diego, se convirtieron en su pilar más importante, al apoyarlo y recordarle su valor. “Mi problema más grande fue siempre que no me atrevía a subir contenido y a hablar de mis canciones, y ellos me inspiraron a hacerlo”.
Con todo y miedo, empezó a subir contenido en abril de 2024 y su carrera despegó rápidamente. Sus amigos no sólo le dieron exposición al compartir sus canciones, sino que también lo ayudaron a crecer como persona y artista.
Un año después de empezar a subir contenido, Jacinto se siente cada vez menos incómodo y ha desarrollado un cierto cariño por las redes sociales. “Mis fans son increíbles, muy fieles y me apoyan mucho”. Para él, encontrar esta comunidad y conexión personal con sus seguidores ha sido clave para no sentirse solo y seguir mostrándose cómo es.
Para cerrar la entrevista, le preguntamos a Jacinto qué le gustaría decirle a sus fans sobre Para ti: Querida Amiga. Él nos contó que este proyecto va sobre atreverse a ser quienes son, permitirse sentir y expresar lo que llevan dentro.
“Esa es la meta de este año para mí: atreverme a ser quien soy, sin filtros, tal cual soy. Esta es mi personalidad, me acepto y me quiero, y me atrevo a contar cómo me siento”, comparte. Para Jacinto, es un mensaje de autenticidad y valentía, un recordatorio de que está bien abrirse y mostrar emociones, incluso si antes era cerrado emocionalmente. “Hasta la fecha me cuesta, pero este proyecto es un poco el parámetro de cómo quiero vivir mi música y mi vida”.
Si como nosotros, no puedes esperar a que salgan, podrás encontrar la primera el 22 de septiembre y las otras dos en 24 de septiembre.