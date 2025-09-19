Jacinto presenta 'Para ti: Querida Amiga', una historia de amor (y desamor)

“No es ahora, pero ya fue un para siempre” marca el inicio de todo. Cuando Jacinto se despidió por última vez de ella, le escribió una carta que terminaba con esta misma frase, y de ahí surgieron las 3 canciones que narran la relación desde su perspectiva, aunque inicialmente quería hacer solo una canción. “El concepto del álbum es rehacer esa carta y transformar lo que vivía durante la relación. Es un poco como decirle todo lo que me quedé con ganas de decirle”.

Jacinto durante su live session de Para ti: Querida Amiga. (Cortesía)

Para ti: Querida Amiga es un live session en el que Jacinto busca ser genuino, crudo y real. La meta principal del álbum fue hablar de lo que estaba viviendo y cómo lo estaba sintiendo. Su reto creativo: escribir sobre la relación con una amiga cercana.

La historia comienza en octubre, cuando, después de unos tragos, le declaró su amor y ella lo friendzoneó. De ese momento surge la primera canción: “Querida Amiga”.

Meses después, Jacinto atravesaba un momento muy raro: acababa de renunciar a su trabajo godín para dedicarse full-time a la música. Se sentía inseguro y pequeño frente a ella, y fue en ese momento que nació la segunda canción: “Al menos quiero que me extrañes”. Agarró su guitarra y en sólo 15 minutos escribió la canción, tal como salió ese día, la grabó sin cambiar nada, capturando toda la emoción cruda del momento.

Hace tan solo un mes, Jacinto escuchó una canción que ella había hecho con un amigo. Al escucharla, se ardió y transformó toda esa rabia y nostalgia en su tercera y última canción: “El niño bueno”. Su personal favorite: le encanta el solo de guitarra, especialmente la frase “Ahora sí voy solo”.

“La tercera canción fue la que más me costó cantar porque es la primera canción de despecho que hago como tal. Me costó mucho hacer una canción que era directamente para alguien, diciéndole: 'Qué bueno que no estoy contigo'".