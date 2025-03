Lety Sahagún se abre camino en el mundo de la actuación en 'Siete veces adiós'

Lo que la sorprendió y que tomó como una señal fue que apenas 24 horas antes de recibir la llamada con esta oportunidad, Lety le había escrito a su mánager diciéndole que no se sentía lista para hacer cine ni televisión, pero sí para el teatro. “Me gusta muchísimo esa adrenalina, el teatro definitivamente es la forma en la que me gustaría conectar con la actuación”, confiesa. Después de ese momento, comenzó el proceso del casting, el cual fue muy rápido ya que tuvo dos días para preparar tres escenas por un viaje y otros compromisos.

Lety Sahagún en total look con Levi' s. (Mariana Amador )

La audición la recuerda como un momento de muchos nervios y vulnerabilidad. “Estás frente a cuatro, cinco, siete, a veces diez personas, todas viéndote con unos ojos que no sabes si les está gustando o no lo que estás haciendo y bueno, tú llegas con una propuesta y con todo el alma puesta ahí”. Días después, llegó la pregunta que cambiaría todo: “¿Tienes disponibilidad de fechas?” En ese instante, Lety no contuvo el llanto, no podía creer que no solo iba a poder cumplir su sueño de actuar sobre un escenario, sino que iba a formar parte de una obra tan querida por el público mexicano.