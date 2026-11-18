A la llegada de Ed, pudimos platicar con él sobre lo que significa esta colaboración, cómo fue grabar el video de la campaña y qué la hace particularmente especial. Al respecto, el actor nos confesó:

“Creo que compartimos un mismo valor: sabemos que las cosas buenas toman tiempo para crearse y que no deben hacerse con prisa. Afnan realmente se toma su tiempo para desarrollar sus fragancias, y eso es algo que respeto muchísimo [...] Sentí que era una colaboración que encajaba perfectamente conmigo”.

Ed Westwick para Quién (@gergonzalezart)

La noche continuó con un meet and greet en el que participaron algunos de sus fans y creadores de contenido, además de una experiencia olfativa que cautivó a todos los invitados. ¿De qué se trató? Mediante diversas estaciones colocadas estratégicamente, pudimos conocer de cerca el perfume, así como otros best sellers de la marca. Una experiencia que llenó el lugar con un aroma increíble.

Para seguir con la celebración, disfrutamos de drinks de temporada y bailamos al ritmo de un DJ Set. Minutos después, Westwick tomó el micrófono para anunciar oficialmente la llegada de la firma a México, cerrando con su icónica frase: “I’m Chuck Bass”.