Pocas cosas en el mundo son tan memorables como una fragancia. El olfato es el único sentido en el que la voluntad no puede intervenir: respiramos, reconocemos y recordamos de manera automática, no hay de otra. Por eso es tan importante encontrar una fragancia que no solo nos guste, sino que también haga match con nuestra personalidad. Y eso, Ed Westwick , el actor detrás de Chuck Bass en Gossip Girl y ahora embajador de 9PM Night Out, lo tiene más que claro.
Y no lo decimos nosotros. Nos lo contó el propio Ed durante nuestra conversación en la alfombra roja del evento. Pero antes de explicarte cómo vivimos esta noche y por qué fue tan memorable, hablemos de la casa que está detrás de esta colaboración.