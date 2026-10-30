Ana Pazos lleva el networking femenino a una cancha de pádel

'Women Shaping What’s Next'

Bajo el contexto del empoderamiento empresarial femenil, el 23 de octubre Padel Co Chapultepec fue sede de un encuentro donde se impulsó un intercambio de experiencias y perspectivas basadas en ambición, evolución profesional, bienestar y libertad en el ámbito empresarial enfocado a las mujeres.



El grupo de mujeres emprendedoras, creadoras de contenido y empresarias fue lidereado por Ana Pazos. (Cortesía)

Ana Pazos, fundadora de ‘Leading Women by AP’, compartió que las conexiones más poderosas no se miden por cuántas personas conoces, sino por lo que se vuelve posible cuando conectas de verdad; y por ese motivo, en colaboración con distintas marcas, quiso construir ‘The Club’.



'Leading Women by AP' ha transformado la vida y la presencia de más de 25,000 mujeres en América Latina. (Leonardo Gómez)

Este encuentro llevó el networking más allá del intercambio de contactos, lo convirtió en un espacio seguro y relevante, donde cada una de las invitadas pudo compartir ideas, experiencias y momentos que dan pie a colaboraciones reales; al tomar en cuenta que cada una de ellas es profesional en su área y tienen una amplia trayectoria que puede contribuir a las ideas y proyectos de las demás.

