Platicamos con Renata Burillo, presidenta del Consejo de Administración de Mextenis

Muchos de los grandes jugadores del mundo, como Zverev, Tiafoe o Ruud, ya son regulares en Acapulco, pero el plan de Mextenis es seguir mejorando el draw año con año. ”Siempre tenemos tenistas nuevos”, aclara, “pero el reto es acercar a nuevas figuras al público, buscar nuevas promesas o jóvenes que estén empezando su carrera”.

Renata Burillo (Renata Burillo)

Aunque también tiene muy claro que la mejor forma de traer a más y mejores talentos, es que los tenistas se platiquen entre ellos su experiencia en el torneo. “Al final del día, yo soy la dueña de un torneo y te estoy viniendo a vender mi torneo. Lo que es más importante y lo que más genera valor en esto es el boca en boca entre los jugadores.”