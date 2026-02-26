Una cosa es clara: Acapulco se siente como antes. La energía y la gente de nuestro país son algo que no se ve en ningún otro lado y Renata Burillo, dueña de Mextenis, y una de nuestras galardonadas de Quién 50 en 2025, toma eso con una gran emoción y responsabilidad. “Ha habido mucha afición desde el día uno, lo cual ha sido increíble. Han sido nuestras mejores Qualys de la historia del torneo”, cuenta, “Estamos muy felices de que las cosas han salido mejor de lo que esperábamos, y eso que apenas vamos a la mitad”.
Platicamos con Renata Burillo, presidenta del Consejo de Administración de Mextenis
Muchos de los grandes jugadores del mundo, como Zverev, Tiafoe o Ruud, ya son regulares en Acapulco, pero el plan de Mextenis es seguir mejorando el draw año con año. ”Siempre tenemos tenistas nuevos”, aclara, “pero el reto es acercar a nuevas figuras al público, buscar nuevas promesas o jóvenes que estén empezando su carrera”.
Aunque también tiene muy claro que la mejor forma de traer a más y mejores talentos, es que los tenistas se platiquen entre ellos su experiencia en el torneo. “Al final del día, yo soy la dueña de un torneo y te estoy viniendo a vender mi torneo. Lo que es más importante y lo que más genera valor en esto es el boca en boca entre los jugadores.”
Ahora, dirigir un torneo como este no es tarea fácil: es un trabajo súper estresante con miles de responsabilidades, pero a pesar de todo, es algo que Renata disfruta muchísimo. “Mi trabajo empieza desde muchos meses en la parte de operación y estrategia, así que cuando llega esta semana ya me puedo sentar a ver algunos de los partidos, y lo que más me gusta de todo es ver la emoción del público, y ver el resultado de todo lo que se planeó y trabajó,” concluye.
El compromiso de Renata con seguir acercando el deporte blanco a los aficionados de nuestro país ha dado fruto a lo largo de los años: ya no se trata solo de tenis, es una comunidad que sigue creciendo y que apenas comienza.