EDC México 2026: el festival de electrónica más grande del país regresa recargado

EDC México 2026 regresa recargado y con un line up explosivo (X: EDC_Mexico)

Un lineup que confirma su poder global

Este año, el cartel reúne a algunas de las figuras más influyentes de la electrónica mundial. Nombres como Hardwell, Above & Beyond, Alesso, Diplo, Steve Angello, Charlotte de Witte y Zedd encabezan una programación que recorre el espectro completo del EDM, el techno, el trance, el house y el bass.

La edición 2026 mantiene su apuesta por la diversidad sonora, combinando headliners consolidados con talento emergente y proyectos que están redefiniendo la escena global. Cada jornada promete maratones musicales que se extenderán hasta la madrugada, con escenarios icónicos como kineticFIELD, circuitGROUNDS y neonGARDEN, conocidos por su despliegue visual y tecnológico. Se espera que el festival convoque a cientos de miles de asistentes a lo largo de los tres días, consolidando cifras que lo colocan entre los encuentros masivos más importantes del país en términos de asistencia y producción.

