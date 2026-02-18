El cielo de la Ciudad de México volverá a iluminarse Under the Electric Sky. El EDC México celebra su edición 2026 consolidado como el festival de música electrónica más grande del país y uno de los más importantes de América Latina, con un cartel robusto, producción de alto nivel y experiencias inmersivas que reafirman su impacto cultural. Del 19 al 21 de febrero, el Autódromo Hermanos Rodríguez será nuevamente el epicentro de la escena electrónica con más de 100 artistas nacionales e internacionales distribuidos en múltiples escenarios.
EDC México 2026: el festival de electrónica más grande del país regresa recargado
Un lineup que confirma su poder global
Este año, el cartel reúne a algunas de las figuras más influyentes de la electrónica mundial. Nombres como Hardwell, Above & Beyond, Alesso, Diplo, Steve Angello, Charlotte de Witte y Zedd encabezan una programación que recorre el espectro completo del EDM, el techno, el trance, el house y el bass.
La edición 2026 mantiene su apuesta por la diversidad sonora, combinando headliners consolidados con talento emergente y proyectos que están redefiniendo la escena global. Cada jornada promete maratones musicales que se extenderán hasta la madrugada, con escenarios icónicos como kineticFIELD, circuitGROUNDS y neonGARDEN, conocidos por su despliegue visual y tecnológico. Se espera que el festival convoque a cientos de miles de asistentes a lo largo de los tres días, consolidando cifras que lo colocan entre los encuentros masivos más importantes del país en términos de asistencia y producción.
Más de una década construyendo cultura electrónica
Desde su llegada a México en 2014, EDC se ha transformado en un fenómeno cultural que va más allá de la música. Inspirado en el concepto original creado por Pasquale Rotella en Estados Unidos, el festival evolucionó de un encuentro underground a una experiencia global producida por Insomniac Events.
En México, su crecimiento ha sido constante: más escenarios, mayor producción, una comunidad fiel y una estética que mezcla arte, performance y tecnología. Año con año, el festival ha reforzado su identidad como un espacio de expresión, inclusión y exploración sensorial.
Experiencias que elevan el ritual del festival
Más allá del lineup, EDC México 2026 apuesta por experiencias inmersivas que transforman la forma en la que se vive el festival. Este año, Dos Equis presentará una activación abierta al público que integra tecnología robótica como elemento central, invitando a los asistentes a interactuar con la marca de manera innovadora dentro del entorno del festival. La propuesta incluye tres signature drinks creados exclusivamente para esta edición, diseñados desde el misterio y la exploración sensorial, reforzando la idea de atreverse a probar lo nuevo como parte del ritual colectivo.
A ello se suma el Dos Equis Stage, un escenario dedicado a visibilizar talento emergente y nuevas propuestas sonoras, reforzando una estrategia que posiciona a la marca no solo como patrocinador, sino como generador de experiencias premium dentro del ecosistema cultural del festival.
Un regreso que confirma su magnitud
Con producción de gran escala, un cartel internacional sólido y experiencias que fusionan tecnología, diseño y comunidad, EDC México 2026 reafirma su posición como el festival de electrónica más importante del país. Durante tres días, el Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a transformarse en una ciudad efímera donde la música, la energía colectiva y la innovación convergen. Más que un festival, EDC se consolida como una plataforma cultural que evoluciona con su audiencia y marca el pulso de la escena electrónica en México.