Mette-Marit de Noruega recibe un trasplante de pulmón tras la condena de su hijo Marius Borg

"Hasta el momento, el trasplante pulmonar ha sido exitoso", aseguró Arnt Fiane, jefe de servicio del departamento de cirugía torácica del Hospital Nacional de Oslo, citado en un comunicado real.

Esta intervención quirúrgica se dio a conocer dos días después de que un tribunal de la capital noruega condenara al hijo que Mette-Marit tuvo en una relación pasada, Marius Borg Høiby, a cuatro años de prisión por dos violaciones, una polémica que también ha pesado sobre su estado de salud.

A la princesa de 52 años se le diagnosticó en 2018 una forma rara de fibrosis pulmonar, una enfermedad que puede requerir un delicado trasplante cuando los médicos estiman que al paciente solo le quedan uno o dos años de vida.

Príncipes heredos de Noruega Mette Marit of Norway y el príncipee Haakon. (Getty Images)

En los últimos meses y en medio del difícil momento que atraviesa la Corona, la esposa del príncipe heredero Haakon, quien algún día se convertirá en rey de Noruega, ha tenido que reducir sus compromisos oficiales debido a su enfermedad.

¿Qué es la fibrosus pulmonar?, la enfermedad que padece Mette-Marit de Noruega

La fibrosis pulmonar se caracteriza por un engrosamiento y una cicatrización de los tejidos que rodean los alvéolos pulmonares, lo que dificulta el paso del oxígeno al torrente sanguíneo.

Sus médicos habían anunciado el 5 de junio que había sido incluida en una lista de espera para un trasplante, una operación de último recurso.

"Estamos muy contentos de que todo haya salido bien hasta ahora", dijo Are Holm, jefe del servicio de neumología del Hospital Nacional.

Princesa Mette-Marit de Noruega (Casa Real de Noruega)

"Al igual que todos los demás pacientes recién trasplantados, la princesa heredera permanecerá hospitalizada (...) durante varias semanas. Se trata de un procedimiento estándar destinado a ajustar la medicación, manejar posibles complicaciones y garantizar la rehabilitación", agregó.

El príncipe Haakon también reducirá su agenda de actividades para estar al lado de su esposa durante este período, precisó el Palacio.