Medio siglo después de pronunciar el “sSí, acepto”, los reyes de Suecia, Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, salieron este sábado a las calles de Estocolmo para celebrar sus bodas de oro rodeados por miles de ciudadanos que quisieron acompañarlos en una fecha histórica para la monarquía escandinava.
Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia celebran sus bodas de oro entre el cariño de los suecos
Los reyes de Suecia celebran sus bodas de oro
Aunque el aniversario oficial de la pareja se cumple el próximo 19 de junio, la Casa Real sueca decidió adelantar los festejos para evitar que coincidieran con el Midsommar, la celebración de San Juan que, junto con la Navidad, representa una de las festividades más importantes del calendario nacional.
La jornada comenzó con un solemne Te Deum en la capilla del Palacio Real de Estocolmo, una ceremonia religiosa de acción de gracias que reunió a miembros de la familia real y a representantes de las principales instituciones del país. Para la ocasión, la reina Silvia eligió un elegante conjunto en tono rojo coral acompañado por un sombrero a juego, uno de los elementos más comentados de la celebración.
Tras un almuerzo privado en el palacio, los soberanos recorrieron en carruaje las calles de la capital sueca. A lo largo del trayecto, miles de personas ondearon banderas nacionales y saludaron a la pareja, que respondió con sonrisas y gestos de agradecimiento. La imagen evocó algunos de los momentos más emblemáticos de la historia reciente de la monarquía sueca, una de las instituciones mejor valoradas del país.
Una historia de amor nacida en los Juegos Olímpicos
La historia entre Carlos Gustavo y Silvia (quienes visitaron México en 2024) comenzó lejos de los protocolos palaciegos. El entonces príncipe heredero conoció a Silvia Sommerlath, de origen alemán y brasileño, durante los Juegos Olímpicos de Munich 1972, donde ella trabajaba como intérprete y anfitriona para el comité organizador.
La relación despertó una enorme atención mediática en la década de los setenta. Carlos Gustavo era considerado uno de los solteros más codiciados de Europa, aficionado a los automóviles, los deportes de motor y la vida al aire libre. Silvia, por su parte, destacaba por su preparación académica, su dominio de varios idiomas y una personalidad que rápidamente conquistó a la opinión pública sueca.
Cuando contrajeron matrimonio el 19 de junio de 1976 en la Catedral de Estocolmo, la boda se convirtió en un acontecimiento nacional. La ceremonia fue seguida por millones de espectadores dentro y fuera de Suecia y marcó el inicio de una nueva etapa para la monarquía del país.
Carlos XVI Gustavo, el monarca europeo con más tiempo en el trono
A sus 80 años, Carlos XVI Gustavo ostenta un récord singular dentro de las casas reales europeas: es el monarca en ejercicio con más tiempo en el trono. Ascendió a la Corona en 1973, tras la muerte de su abuelo, el rey Gustavo VI Adolfo, y ha permanecido como jefe de Estado durante más de cinco décadas.
Durante ese periodo ha sido testigo de profundas transformaciones sociales, políticas y tecnológicas. Bajo su reinado, la monarquía sueca ha reforzado su perfil institucional y simbólico, alejándose de cualquier papel político activo y concentrándose en labores de representación nacional.
Una encuesta reciente realizada por el instituto Novus reveló que cerca de siete de cada diez suecos consideran que el rey representa adecuadamente al país, un indicador que refleja la estabilidad de la institución en una de las democracias más consolidadas del mundo.
Una familia que ha dado continuidad a la Corona sueca
Los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia son padres de tres hijos: la princesa heredera Victoria de Suecia, primera en la línea de sucesión al trono; el guapísimo príncipe Carlos Felipe de Suecia y la princesa Magdalena de Suecia.
En especial, Victoria se ha consolidado como una de las figuras más populares de la realeza europea contemporánea. Su papel institucional y su preparación para convertirse algún día en reina han contribuido a garantizar la continuidad de la Casa Bernadotte, dinastía que gobierna Suecia desde principios del siglo XIX.
Las celebraciones por las bodas de oro continuaron durante la tarde con un concierto popular en el parque Kungsträdgården y culminaron con una gala en la Ópera Real de Estocolmo, seguida por una cena privada junto a familiares y amigos cercanos. Una jornada cargada de simbolismo que permitió a los suecos rendir homenaje a una pareja que ha acompañado la historia moderna del país durante medio siglo.