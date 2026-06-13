Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia celebran sus bodas de oro entre el cariño de los suecos

Los reyes de Suecia celebran sus bodas de oro

Aunque el aniversario oficial de la pareja se cumple el próximo 19 de junio, la Casa Real sueca decidió adelantar los festejos para evitar que coincidieran con el Midsommar, la celebración de San Juan que, junto con la Navidad, representa una de las festividades más importantes del calendario nacional.

La jornada comenzó con un solemne Te Deum en la capilla del Palacio Real de Estocolmo, una ceremonia religiosa de acción de gracias que reunió a miembros de la familia real y a representantes de las principales instituciones del país. Para la ocasión, la reina Silvia eligió un elegante conjunto en tono rojo coral acompañado por un sombrero a juego, uno de los elementos más comentados de la celebración.

Carlos XVI Gustavo y Silvia, reyes de Suecia, celebraron sus bodas de oro en Estocolmo (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

Tras un almuerzo privado en el palacio, los soberanos recorrieron en carruaje las calles de la capital sueca. A lo largo del trayecto, miles de personas ondearon banderas nacionales y saludaron a la pareja, que respondió con sonrisas y gestos de agradecimiento. La imagen evocó algunos de los momentos más emblemáticos de la historia reciente de la monarquía sueca, una de las instituciones mejor valoradas del país.

Una historia de amor nacida en los Juegos Olímpicos

La historia entre Carlos Gustavo y Silvia (quienes visitaron México en 2024) comenzó lejos de los protocolos palaciegos. El entonces príncipe heredero conoció a Silvia Sommerlath, de origen alemán y brasileño, durante los Juegos Olímpicos de Munich 1972, donde ella trabajaba como intérprete y anfitriona para el comité organizador.

La relación despertó una enorme atención mediática en la década de los setenta. Carlos Gustavo era considerado uno de los solteros más codiciados de Europa, aficionado a los automóviles, los deportes de motor y la vida al aire libre. Silvia, por su parte, destacaba por su preparación académica, su dominio de varios idiomas y una personalidad que rápidamente conquistó a la opinión pública sueca.

Carlos XVI Gustavo y Silvia, reyes de Suecia, celebraron sus bodas de oro en Estocolmo (PONTUS LUNDAHL/AFP)

Cuando contrajeron matrimonio el 19 de junio de 1976 en la Catedral de Estocolmo, la boda se convirtió en un acontecimiento nacional. La ceremonia fue seguida por millones de espectadores dentro y fuera de Suecia y marcó el inicio de una nueva etapa para la monarquía del país.