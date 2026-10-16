Así se vivirá el Día de Muertos en Rosewood Mayakoba

Una cena bajo la ceiba para comenzar

La primera cita será el 30 de octubre con Ceiba Negra, una cena al aire libre en La Ceiba Garden & Kitchen. Bajo las ramas del árbol que da nombre al espacio, la experiencia reunirá sabores de México, relatos y entretenimiento a la luz de las velas. La propuesta retomará el simbolismo de la ceiba en la cosmovisión maya como parte del encuentro.



La cena se ofrecerá nuevamente el 31 de octubre, cuando Halloween también tomará distintos rincones del hotel. Para los adultos, Zapote Bar preparará una celebración inspirada en Thriller, de Michael Jackson, con disfraces, entretenimiento en vivo, coctelería de autor y un menú especial.

Los más pequeños podrán decorar alebrijes, participar en una fiesta de disfraces y salir a pedir dulces por el resort. Los adolescentes tendrán su propio espacio en La Isla Secreta, el speakeasy del hotel, mientras que una función de cine de Halloween bajo las estrellas reunirá a las familias al final del día.