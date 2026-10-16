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Viajes y gourmet

Así se vivirá el Día de Muertos en Rosewood Mayakoba

Cenas a la luz de las velas, un desfile de Catrinas y una parrillada frente al Caribe: así celebrará Rosewood Mayakoba del 30 de octubre al 2 de noviembre.
vie 16 octubre 2026 11:59 AM
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(MIGUEL JUAREZ)

Siempre hay pretextos para organizar una escapada a la Riviera Maya, pero a finales de octubre el motivo puede ir más allá de pasar unos días junto al mar. En Rosewood Mayakoba, el cambio de mes llegará con cenas bajo una ceiba, altares y un desfile que recorrerá los senderos del resort para recordar a quienes ya no están.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026, el hotel tendrá una programación que comenzará con las celebraciones de Halloween y dará paso a las tradiciones de Día de Muertos. Habrá actividades para niños, planes para adultos y encuentros para compartir en familia, con la gastronomía como uno de los principales puntos de reunión.

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Una cena bajo la ceiba para comenzar

La primera cita será el 30 de octubre con Ceiba Negra, una cena al aire libre en La Ceiba Garden & Kitchen. Bajo las ramas del árbol que da nombre al espacio, la experiencia reunirá sabores de México, relatos y entretenimiento a la luz de las velas. La propuesta retomará el simbolismo de la ceiba en la cosmovisión maya como parte del encuentro.

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La cena se ofrecerá nuevamente el 31 de octubre, cuando Halloween también tomará distintos rincones del hotel. Para los adultos, Zapote Bar preparará una celebración inspirada en Thriller, de Michael Jackson, con disfraces, entretenimiento en vivo, coctelería de autor y un menú especial.

Los más pequeños podrán decorar alebrijes, participar en una fiesta de disfraces y salir a pedir dulces por el resort. Los adolescentes tendrán su propio espacio en La Isla Secreta, el speakeasy del hotel, mientras que una función de cine de Halloween bajo las estrellas reunirá a las familias al final del día.

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Catrinas, altares y una noche frente al mar

El 1 de noviembre, Día de Muertos será el protagonista. Durante la jornada, los niños podrán participar en El Vuelo de los Colibríes, una actividad de cometas frente al Caribe inspirada en Zunu, el colibrí de Mayakoba que acompañará las experiencias infantiles. Por la tarde también habrá sesiones de maquillaje de Catrines para huéspedes de todas las edades.

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Al caer el día, un coctel con música tradicional en vivo dará paso a una ceremonia a la luz de las velas para recordar a los seres queridos que han partido. Después comenzará el Desfile de Día de Muertos, Catrinas, mojigangas, danzantes tradicionales y músicos recorrerán los senderos desde La Plaza hasta Aquí Me Quedo.

En el club de playa, una exposición de altares permitirá conocer más sobre los símbolos y el trabajo artesanal que forman parte de esta tradición. La noche continuará con la Parrillada Día de Muertos, que reunirá cocina a las brasas, sabores regionales mexicanos y música frente al mar.

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Un cierre para hacer una pausa

El 2 de noviembre, el ritmo cambiará con Balché Ceremonia Ancestral, una experiencia de bienestar inspirada en la herencia maya. El encuentro girará en torno al simbolismo del balché, una bebida ceremonial fermentada de raíces ancestrales, e incluirá meditación, gratitud y reflexión.

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Después de las cenas y los recorridos, esta última actividad propondrá un momento para detenerse y recordar. Será el cierre de cuatro días en los que compartir la mesa, crear en familia y honrar a quienes ya no están formarán parte de una misma escapada.

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