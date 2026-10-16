Así se vivirá el Día de Muertos en Rosewood Mayakoba

Siempre hay pretextos para organizar una escapada a la Riviera Maya, pero a finales de octubre el motivo puede ir más allá de pasar unos días junto al mar. En Rosewood Mayakoba, el cambio de mes llegará con cenas bajo una ceiba, altares y un desfile que recorrerá los senderos del resort para recordar a quienes ya no están.
Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026, el hotel tendrá una programación que comenzará con las celebraciones de Halloween y dará paso a las tradiciones de Día de Muertos. Habrá actividades para niños, planes para adultos y encuentros para compartir en familia, con la gastronomía como uno de los principales puntos de reunión.