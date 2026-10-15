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Viajes y gourmet

¿Viajarías por un drink? Los bares que pueden definir tu próxima escapada

Un martini en Londres, una degustación en Barcelona o una noche en Cartagena. Estos cinco bares merecen un lugar en tu próximo itinerario.
jue 15 octubre 2026 09:22 AM
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Hay viajes que empiezan con una foto de un hotel, una playa o un restaurante que llevamos meses queriendo conocer. Pero también pueden empezar con algo mucho más concreto: un cóctel. Una copa que viste preparar, una barra que alguien te recomendó o un lugar al que quieres llegar aunque todavía no sepas qué más harás en esa ciudad.

La lista de The 50 Best Bars 2026, presentada el 7 de octubre en Milán, vuelve a poner estas direcciones en el mapa de los viajeros. Entre los reconocidos está Bar Leone, en Hong Kong, que obtuvo el primer puesto por segundo año consecutivo. Pero más allá de los premios, hay una pregunta mucho más entretenida, ¿qué tipo de noche te gustaría vivir en tu próximo viaje?

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Alquímico, Cartagena: una noche con distintas paradas

Si tu idea de una escapada incluye caminar por el centro histórico de Cartagena y dejar abierta la agenda de la noche, apunta Alquímico. Su propuesta se distribuye en tres pisos, cada uno con una carta y un enfoque propios, Community, Alchemist Classics y Farm to Bar.

Esa estructura permite acercarte al bar de distintas maneras. Puedes explorar una propuesta centrada en comunidad, pasar por su interpretación de los clásicos o conocer el concepto de la granja a la barra. El atractivo está en descubrir cómo cambia la experiencia dentro de una misma dirección.

Para organizar la visita conviene saber que Alquímico recibe a sus clientes sin reservación. Es una buena razón para llegar con tiempo y convertirlo en el plan de la noche, después de una tarde recorriendo la ciudad.

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Sips, Barcelona: reservar una degustación de cócteles

Barcelona tiene suficientes razones para volver, pero Sips añade una especialmente interesante si disfrutas descubrir sabores. Dentro de su propuesta está Esencia, una experiencia que lleva la lógica de un menú de degustación al mundo de las bebidas.

Aquí, los cócteles se presentan en pequeños sorbos y secuencias, cada una construida alrededor de un concepto. La intención es que puedas prestar atención a lo que estás probando y recorrer distintas ideas a lo largo de la experiencia.

Es el tipo de plan al que vale la pena darle su propio espacio en el itinerario. Esencia requiere reservación en línea y no admite grupos de más de cuatro personas, así que puede funcionar especialmente bien para un viaje en pareja o con unos cuantos amigos.

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Connaught Bar, Londres: el martini como ritual

Para quienes prefieren los clásicos, Connaught Bar ofrece una razón muy concreta para hacer una parada en Mayfair. Dentro del hotel The Connaught, su famoso carrito de martinis convierte la preparación de la bebida en parte de la visita.

El servicio permite personalizar el cóctel, incluida la elección de bitters aromáticos. Ver cómo se prepara, elegir los detalles y esperar a que llegue a la copa hace que una receta conocida se sienta como una ocasión especial.

Puede ser ese momento del viaje para arreglarte un poco y alargar la conversación después de un día caminando por Londres. El bar opera sin reservaciones, un detalle que conviene considerar al organizar la tarde.

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Sip & Guzzle, Nueva York: dos ambientes en una dirección

En Cornelia Street, Sip & Guzzle reúne dos maneras de salir por un cóctel. Guzzle, en la planta baja, propone un ambiente animado con Steve Schneider al frente de la barra; Sip, en el nivel inferior, ofrece una experiencia más íntima vinculada con la visión de Shingo Gokan.

El concepto conecta Nueva York y Tokio, tanto en su historia como en su manera de entender la hospitalidad. Esa combinación permite elegir entre una noche con más energía o un plan de ritmo pausado, sin cambiar de dirección.

Para una escapada a Nueva York, tiene el atractivo de ser una parada con intención: puedes darle un lugar en tu agenda entre una cena y un paseo por el village, o dedicarle la noche y explorar también su propuesta gastronómica.

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Bar Leone, Hong Kong: clásicos con espíritu italiano

Hay algo atractivo en cruzar el mundo y encontrar un bar que toma como referencia los locales de barrio de Roma. Eso sucede en Bar Leone, cofundado por Lorenzo Antinori, donde la filosofía de cocktail popolari pone en el centro las bebidas bien hechas y una hospitalidad cercana.

Su propuesta combina referencias italianas con cócteles y bocados como aceitunas ahumadas y un sándwich de mortadela. Es una dirección para quienes disfrutan tanto de lo que hay en la copa como de lo que pueden pedir para acompañarla.

Hong Kong exige un viaje más largo, pero Bar Leone puede ser uno de los puntos de partida para organizarlo. Porque, entre todos los lugares que queremos conocer, también hay espacio para una barra, esa a la que llegamos con curiosidad y de la que salimos con una nueva historia que contar.

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