¿Viajarías por un drink? Los bares que pueden definir tu próxima escapada

Hay viajes que empiezan con una foto de un hotel, una playa o un restaurante que llevamos meses queriendo conocer. Pero también pueden empezar con algo mucho más concreto: un cóctel. Una copa que viste preparar, una barra que alguien te recomendó o un lugar al que quieres llegar aunque todavía no sepas qué más harás en esa ciudad.

La lista de The 50 Best Bars 2026, presentada el 7 de octubre en Milán, vuelve a poner estas direcciones en el mapa de los viajeros. Entre los reconocidos está Bar Leone, en Hong Kong, que obtuvo el primer puesto por segundo año consecutivo. Pero más allá de los premios, hay una pregunta mucho más entretenida, ¿qué tipo de noche te gustaría vivir en tu próximo viaje?