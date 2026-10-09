¿No sabes dónde comer en Miami? Esta es la mesa que vale la pena reservar

¿Que llega a tu mesa?

La visita perfecta se vería así: de starter la tostada de atún y el ostión michelada, también es el momento perfecto para probar la variedad de aguachiles para compartir, de plato fuerte las enchiladas suizas y las Carnitas Orange son un must y el drink Cha Margarita es ideal para acompañar. Y como siempre hay espacio para el postre, pide los churros con cajeta, no te van a decepcionar.

Se puede notar en los sabores, algunos ingredientes y en esos pequeños detalles que pueden resultar muy familiares cuando estás lejos de casa. (María Jose Aguirre @mjagg)

¿Dónde?

CHA CHA CHA está en 2637 N Miami Ave, en Wynwood. México y Miami se juntan en una misma mesa y, seamos honestos, suena como un plan difícil de rechazar.