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Viajes y gourmet

¿No sabes dónde comer en Miami? Esta es la mesa que vale la pena reservar

CHA CHA CHA lleva los sabores de México hasta Miami con una propuesta que mezcla cocina mexicana, platillos para compartir y un ambiente que invita a quedarse y disfrutar la sobremesa.
vie 09 octubre 2026 01:05 PM
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CHA CHA CHA lleva parte de México hasta Wynwood. (María Jose Aguirre @mjagg)

Encontrar un buen restaurante en Miami no es difícil, pero dar con uno que tenga algo diferente que contar es otra historia. En Wynwood, CHA CHA CHA lleva parte de México a la ciudad a través de una propuesta relajada en la que la comida es la main character.

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CHA CHA CHA, restaurante mexicano en Miami

Su historia comenzó en CDMX, después llegó a Los Ángeles y ahora Miami es el nuevo bullet point de su historia. En esta nueva parada, el restaurante mantiene sus raíces mexicanas con una cocina de inspiración Baja y un menú en el que los ingredientes frescos y los sabores conocidos ocupan un lugar importante.

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El restaurante mantiene sus raíces mexicanas (María Jose Aguirre @mjagg)


La conexión con México está presente sin necesidad de hacerlo forzado. Se puede notar en los sabores, algunos ingredientes y en esos pequeños detalles que pueden resultar muy familiares cuando estás lejos de casa, mientras Miami le da un poco de su propio toque a la experiencia.

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¿Que llega a tu mesa?

La visita perfecta se vería así: de starter la tostada de atún y el ostión michelada, también es el momento perfecto para probar la variedad de aguachiles para compartir, de plato fuerte las enchiladas suizas y las Carnitas Orange son un must y el drink Cha Margarita es ideal para acompañar. Y como siempre hay espacio para el postre, pide los churros con cajeta, no te van a decepcionar.

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Se puede notar en los sabores, algunos ingredientes y en esos pequeños detalles que pueden resultar muy familiares cuando estás lejos de casa. (María Jose Aguirre @mjagg)

¿Dónde?

CHA CHA CHA está en 2637 N Miami Ave, en Wynwood. México y Miami se juntan en una misma mesa y, seamos honestos, suena como un plan difícil de rechazar.

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