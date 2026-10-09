Catrinas Fest: una escapada a Four Seasons Resort Punta Mita para celebrar el Día de Muertos

Hay sabores que nos llevan de inmediato a una persona, una casa o una celebración. Durante el Día de Muertos, esa conexión tiene un lugar especial en la mesa y en las ofrendas. Este año, Four Seasons Resort Punta Mita la retoma con Catrinas Fest, un encuentro que reúne gastronomía, música y tradiciones mexicanas en la Riviera Nayarit.
Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, el resort recibirá a cuatro chefs con propuestas distintas para un fin de semana dedicado a cocinar, compartir y recordar. La agenda incluye estaciones de cocina en vivo, una cena de cuatro tiempos y actividades para quienes viajan en familia.