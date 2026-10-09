Catrinas Fest: una escapada a Four Seasons Resort Punta Mita para celebrar el Día de Muertos

Cuatro chefs, distintas maneras de contar México

La cocina estará a cargo de Lula Martín del Campo, Yesenia Ríos, Leslie Durso y Sandra Flores López. Cada una aportará una mirada propia a un encuentro en el que los ingredientes y las historias detrás de ellos serán parte de la conversación.

Lula, al frente de Cascabel y Marea en Ciudad de México, llevará su vínculo con productos como el maíz, el frijol y el chile. Yesenia, originaria de Tijuana y con formación en las cocinas de Dos Cielos, en Barcelona, y Alcalde, en Guadalajara, sumará una propuesta que entiende la comida como una forma de preservar la memoria de un lugar.

A ellas se unirán Leslie Durso, especializada en cocina basada en plantas en Four Seasons Resort Punta Mita, y Sandra Flores López, originaria de Tepic y responsable del equipo de repostería de Naviva, A Four Seasons Resort.

