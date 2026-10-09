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Viajes y gourmet

Catrinas Fest: una escapada a Four Seasons Resort Punta Mita para celebrar el Día de Muertos

Cuatro chefs, cenas especiales y pan de muerto frente al mar: así será Catrinas Fest, la celebración de Día de Muertos de Four Seasons Resort Punta Mita.
vie 09 octubre 2026 02:22 PM
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(Israel Rebolledo)

Hay sabores que nos llevan de inmediato a una persona, una casa o una celebración. Durante el Día de Muertos, esa conexión tiene un lugar especial en la mesa y en las ofrendas. Este año, Four Seasons Resort Punta Mita la retoma con Catrinas Fest, un encuentro que reúne gastronomía, música y tradiciones mexicanas en la Riviera Nayarit.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, el resort recibirá a cuatro chefs con propuestas distintas para un fin de semana dedicado a cocinar, compartir y recordar. La agenda incluye estaciones de cocina en vivo, una cena de cuatro tiempos y actividades para quienes viajan en familia.

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Cuatro chefs, distintas maneras de contar México

La cocina estará a cargo de Lula Martín del Campo, Yesenia Ríos, Leslie Durso y Sandra Flores López. Cada una aportará una mirada propia a un encuentro en el que los ingredientes y las historias detrás de ellos serán parte de la conversación.

Lula, al frente de Cascabel y Marea en Ciudad de México, llevará su vínculo con productos como el maíz, el frijol y el chile. Yesenia, originaria de Tijuana y con formación en las cocinas de Dos Cielos, en Barcelona, y Alcalde, en Guadalajara, sumará una propuesta que entiende la comida como una forma de preservar la memoria de un lugar.

A ellas se unirán Leslie Durso, especializada en cocina basada en plantas en Four Seasons Resort Punta Mita, y Sandra Flores López, originaria de Tepic y responsable del equipo de repostería de Naviva, A Four Seasons Resort.

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(Israel Rebolledo)

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Dos noches para sentarse a la mesa

El viernes 30 de octubre, la cena inaugural en Dos Catrinas tendrá estaciones de cocina en vivo, donde las chefs invitadas colaborarán con el equipo del . Entre las 18:00 y las 22:00 horas, la velada estará acompañada por música en vivo, zanqueros, anfitrionas caracterizadas como catrinas y una estación de maquillaje para los huéspedes.

El sábado 31 será el turno de Noche de Tertulia, una cena de cuatro tiempos que reunirá las perspectivas de las chefs alrededor de la cocina mexicana. De las 18:30 a las 22:00 horas, los platillos y la música de mariachi acompañarán una noche pensada para conocer también las personas, los lugares y las tradiciones detrás de cada preparación.

Después, el plan continuará en MEZ Bar con un DJ, saxofón en vivo y cocteles de especialidad. El domingo 1 de noviembre, el cierre tendrá otro ritmo: un desayuno tradicional con pan de muerto y opciones a la carta.

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Un fin de semana para compartir en familia

Para los más pequeños, el programa Kids For All Seasons incluirá talleres de alebrijes, marcos conmemorativos y máscaras inspiradas en calaveras. También habrá un recorrido para pedir dulces encabezado por la Catrina y juegos temáticos en The Container.

Uno de los planes para compartir será la noche de cine familiar del viernes en la playa Las Cuevas, con una proyección bajo las estrellas y audífonos individuales. Una manera de cerrar el día antes de seguir descubriendo lo que prepara el festival.

Entre las cenas, la ofrenda y las actividades, Catrinas Fest propone una escapada en la que recordar también significa reunirse alrededor de una buena mesa.

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