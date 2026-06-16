El mejor regalo para papá no se envuelve, se reserva: Mejores restaurantes para celebrarlo en CDMX

Regalarle algo a papá puede ser una misión casi imposible. O sea, seamos honestos: ¿cuántas camisas, carteras, perfumes o botellas necesita una persona? Claro que siempre lo agradecen porque los papás son así, pero también sabemos que muchas veces el mejor regalo no es algo que termina guardado en un cajón, sino un plan que de verdad disfrute.
Por eso, este Día del padre la idea no es romperte la cabeza buscando “el regalo perfecto”, sino hacerle una buena reserva. Una mesa rica, una comida que sí se le antoje, una cerveza fría, algo para compartir y ese momento en el que todos se sientan sin prisa. Porque al final, celebrar a papá no tiene que ser tan complicado: a veces basta con llevarlo a comer algo que sabes que le va a fascinar.
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Las mejores hamburguesas para celebrar el Día del padre
Para el papá que ama una buena hamburguesa, Secret Burger es una parada obligada. Ubicado en la Narvarte, tiene ese encanto de spot casual pero con culto propio tiene hamburguesas bien servidas, pan suave, carne jugosa y combinaciones que se sienten antojables sin volverse demasiado complicadas. Es perfecto para un plan relajado, de esos donde nadie tiene que fingir formalidad y todos salen felices.
Lo mejor de Secret Burger es que no se siente como el típico restaurante de Día del padre, sino como un descubrimiento. Tiene ese mood medio escondido, casi de speakeasy, que hace que el plan empiece desde antes de sentarte. Sus hamburguesas tipo smash, el pan brioche y los toppings bien pensados convierten algo tan simple como una burger con papas en una salida que se siente especial.
Y si quieres llevar la hamburguesa a un mood un poco más elegante, Havre 77 también es una gran opción. En este restaurante de la Juárez, la hamburguesa se vuelve un antojo más sofisticado en el que se convierte en contundente, bien hecha y con ese aire de un bistró francés que hace que el plan se sienta más elegante sin perder lo rico.
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Los mejores tacos para celebrar el Día del padre
Para el papá que siempre va a escoger tacos antes que cualquier menú complicado, la Bonvi es una de esas paradas que no fallan. Tiene ese encanto de taquería querida, directa y sin tanta pretensión, donde lo importante pasa en el plato. Tortillas calientes, carne bien servida, salsas que son únicas y esa sensación de que el plan no necesita explicarse demasiado. Es perfecta para un Día del Padre relajado y rico.
La Bonvi funciona porque entiende algo básico, hay papás que no quieren que los lleven a un lugar “especial” si eso significa comer poquito o sentirse incómodos. Quieren una mesa con sabor, tacos que lleguen rápido, varias rondas al centro y una comida que se sienta familiar desde el primer bocado. Además, tiene ese mood de antojo real que convierte una salida sencilla en algo muchísimo más disfrutable que cualquier regalo comprado a la carrera.
Y si quieres sumar más opciones taqueras, El Remolkito y Taquearte también entran perfecto. El Remolkito es ideal para el papá que ama los tacos con vibra casual, abundante y de confianza, mientras que Taquearte funciona para quienes buscan algo cómodo, cumplidor y fácil de organizar en familia. Pero si la idea es hacer énfasis en una parada con personalidad y sabor de verdad, La Bonvi se lleva el protagonismo.
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Las mejores pizzas para celebrar el Día del padre
Para el papá que cree que una buena pizza puede arreglar cualquier domingo, Hank’s Pizza es una gran opción. Tiene ese mood relajado, antojable y perfecto para compartir. Pizzas bien servidas, ingredientes ricos y un ambiente que se siente casual sin perder onda. Es el tipo de lugar al que puedes llegar con familia, pedir varias al centro y dejar que el plan fluya sin tener que producir demasiado.
La pizza funciona perfecto para Día del padre porque no exige protocolo. No hay que hacer demasiada ceremonia ni convencer a nadie de probar algo rarísimo, una buena pizza siempre reúne, siempre se comparte y siempre termina siendo buen plan. En Hank’s, la idea es justo esa, celebrar a papá con algo cómodo, rico y con suficiente personalidad para que no se sienta como “pedimos pizza porque no se nos ocurrió nada más”.
Y si quieres una opción con un mood más cool y de culto, Pizza Félix también entra perfecto en la lista. Es ideal para el papá que disfruta los lugares con propuesta, buena vibra y una pizza que se siente pensada, no improvisada. Entre Hank’s y Pizza Félix, el regalo cambia de forma, ya no es una caja envuelta, sino una mesa con rebanadas al centro, buena plática y una celebración que sabe mucho mejor compartida.
La mejor pasta para celebrar el Día del padre
Para el papá que prefiere una buena pasta antes que cualquier comida complicada, Sartoria es una de las opciones más acertadas. Ubicado en la Roma, este restaurante italiano tiene justo ese equilibrio entre plan especial y cero acartonado: cocina italiana contemporánea, ambiente cálido y una vibra de ostería moderna que se siente elegante sin volverse demasiado seria.
Lo bonito de Sartoria es que la pasta sí se siente como protagonista. No es el lugar al que vas “porque había italiano”, sino porque quieres sentarte a comer algo bien hecho, pedir vino, compartir entradas y dejar que la comida se vuelva sobremesa. Para Día del Padre funciona perfecto si tu papá es de los que disfruta comer rico, pero sin tener que estar en un lugar demasiado rígido o familiar en el sentido aburrido de la palabra.
Y si quieres sumar más opciones para papás amantes de la pasta, también puedes tener en el radar lugares como Rosetta o Lardo, que tienen ese mood de comida larga, buena mesa y platos para compartir. Pero si la idea es hacer énfasis en una pasta con propuesta, ambiente bonito y una reservación que sí se siente como regalo, Sartoria es la parada que más sentido hace.
El regalo está en elegir bien
Al final, celebrar a papá no tiene que ser una producción eterna. No se trata de encontrar el objeto perfecto, sino de pensar qué le gusta de verdad. Si es de hamburguesa, que sea una buena. Si es de tacos, que sean tacos con intención. Si es de pizza, que la mesa se llene y nadie tenga prisa.
Este Día del Padre, la mejor idea puede ser dejar de buscar algo que envolver y empezar a buscar algo que reservar. Porque una comida bien elegida se convierte en plan, el plan en recuerdo y el recuerdo en ese tipo de regalo que sí se queda. Y si además hay partido del Mundial, cerveza fría o sobremesa larga de por medio, mejor todavía. Papá no necesita otro regalo guardado en un cajón. Necesita una mesa, buena comida y a las personas que quiere sentadas con él.