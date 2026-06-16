El mejor regalo para papá no se envuelve, se reserva: Mejores restaurantes para celebrarlo en CDMX

La mejor pasta para celebrar el Día del padre

Para el papá que prefiere una buena pasta antes que cualquier comida complicada, Sartoria es una de las opciones más acertadas. Ubicado en la Roma, este restaurante italiano tiene justo ese equilibrio entre plan especial y cero acartonado: cocina italiana contemporánea, ambiente cálido y una vibra de ostería moderna que se siente elegante sin volverse demasiado seria.

Lo bonito de Sartoria es que la pasta sí se siente como protagonista. No es el lugar al que vas “porque había italiano”, sino porque quieres sentarte a comer algo bien hecho, pedir vino, compartir entradas y dejar que la comida se vuelva sobremesa. Para Día del Padre funciona perfecto si tu papá es de los que disfruta comer rico, pero sin tener que estar en un lugar demasiado rígido o familiar en el sentido aburrido de la palabra.

Y si quieres sumar más opciones para papás amantes de la pasta, también puedes tener en el radar lugares como Rosetta o Lardo, que tienen ese mood de comida larga, buena mesa y platos para compartir. Pero si la idea es hacer énfasis en una pasta con propuesta, ambiente bonito y una reservación que sí se siente como regalo, Sartoria es la parada que más sentido hace.

Pasta de sartoria (Instagram)

El regalo está en elegir bien

Al final, celebrar a papá no tiene que ser una producción eterna. No se trata de encontrar el objeto perfecto, sino de pensar qué le gusta de verdad. Si es de hamburguesa, que sea una buena. Si es de tacos, que sean tacos con intención. Si es de pizza, que la mesa se llene y nadie tenga prisa.

Este Día del Padre, la mejor idea puede ser dejar de buscar algo que envolver y empezar a buscar algo que reservar. Porque una comida bien elegida se convierte en plan, el plan en recuerdo y el recuerdo en ese tipo de regalo que sí se queda. Y si además hay partido del Mundial, cerveza fría o sobremesa larga de por medio, mejor todavía. Papá no necesita otro regalo guardado en un cajón. Necesita una mesa, buena comida y a las personas que quiere sentadas con él.