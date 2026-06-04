La distribución, los drinks y la música son un ten out of ten. ¡Lo comprobamos! Bastian es el hotspot del momento para vivir una noche increíble, y su ubicación en Paseo Arcos Bosques lo hace todavía mejor.
Bastian: el nuevo hotspot de la CDMX que se apodera de la vida nocturna
Bastian: el nuevo hotspot de la CDMX que se apodera de la vida nocturna
La vida nocturna vive uno de sus mejores momentos. Desde Londres y París, hasta Nueva York o Miami, los espacios que mezclan concepto, diseño, música y atmósferas cuidadosamente curadas se han convertido en el nuevo punto de encuentro de una generación que no solo quiere salir, quiere pertenecer a algo. Y ese algo hoy tiene nombre y es Bastian.
El nuevo venue que da de qué hablar en la capital no llegó a ocupar un lugar más en la lista de la escena, llegó a redefinirla y a quedarse. Bastian no es un bar, no es un club, no es un lounge. Es, en sus propias palabras, “un escenario donde se reúnen diferentes personalidades, una comunidad que aprecia la autenticidad y el buen gusto”.
Lo que distingue a Bastian de cualquier otro spot de moda es su propuesta cosmopolita, una estética impecable, música que no interrumpe sino que acompaña, y una energía que pocas veces se logra fabricar.
Cada noche en Bastian se convierte en una experiencia diferente, pero siempre con el mismo sello de que aquí los detalles importan. Suena muy big deal, pero quienes ya cruzaron las puertas de este lugar saben que no es exageración.
Así que ya lo sabes, reúne a tus más close y aparta tu lugar en Bastian este fin de semana, no te arrepentirás.