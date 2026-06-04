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Viajes y gourmet

Bastian: el nuevo hotspot de la CDMX que se apodera de la vida nocturna

Hay un lugar en el poniente de la CDMX que se apodera de la escena de la vida nocturna. Hablamos de Bastian, el lugar más cool.
jue 04 junio 2026 02:58 PM
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Hay un lugar en el poniente de la CDMX que se apodera de la escena de la vida nocturna. Hablamos de Bastian, el lugar más cool del momento. (Aldo Cárdenas Gracia)

La distribución, los drinks y la música son un ten out of ten. ¡Lo comprobamos! Bastian es el hotspot del momento para vivir una noche increíble, y su ubicación en Paseo Arcos Bosques lo hace todavía mejor.

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Bastian: el nuevo hotspot de la CDMX que se apodera de la vida nocturna

La vida nocturna vive uno de sus mejores momentos. Desde Londres y París, hasta Nueva York o Miami, los espacios que mezclan concepto, diseño, música y atmósferas cuidadosamente curadas se han convertido en el nuevo punto de encuentro de una generación que no solo quiere salir, quiere pertenecer a algo. Y ese algo hoy tiene nombre y es Bastian.

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La distribución, los drinks y la música son un ten out of ten. ¡Lo comprobamos! Bastian es el hotspot del momento para vivir una noche increíble (Recording Archiitecture)

El nuevo venue que da de qué hablar en la capital no llegó a ocupar un lugar más en la lista de la escena, llegó a redefinirla y a quedarse. Bastian no es un bar, no es un club, no es un lounge. Es, en sus propias palabras, “un escenario donde se reúnen diferentes personalidades, una comunidad que aprecia la autenticidad y el buen gusto”.

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En Paseo Arcos Bosques puedes encontrar el mejor plan para salir, y todo en un mismo lugar. Hablamos de Bastian, en hotspot más completo en el que puedes precopear, echar drinks y antro sin salir de aquí. (Aldo Cárdenas Gracia)

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Lo que distingue a Bastian de cualquier otro spot de moda es su propuesta cosmopolita, una estética impecable, música que no interrumpe sino que acompaña, y una energía que pocas veces se logra fabricar.

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Lo que distingue a Bastian de cualquier otro spot de moda es su propuesta cosmopolita, una estética impecable, música que no interrumpe, acompaña, y una energía que pocas veces se logra fabricar. (Recording Archiitecture)


Cada noche en Bastian se convierte en una experiencia diferente, pero siempre con el mismo sello de que aquí los detalles importan. Suena muy big deal, pero quienes ya cruzaron las puertas de este lugar saben que no es exageración.

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Cada noche en Bastian es una experiencia diferente, pero siempre con el mismo sello de que aquí los detalles importan. (Aldo Cárdenas Gracia)

Así que ya lo sabes, reúne a tus más close y aparta tu lugar en Bastian este fin de semana, no te arrepentirás.

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