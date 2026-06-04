Bastian: el nuevo hotspot de la CDMX que se apodera de la vida nocturna

La vida nocturna vive uno de sus mejores momentos. Desde Londres y París, hasta Nueva York o Miami, los espacios que mezclan concepto, diseño, música y atmósferas cuidadosamente curadas se han convertido en el nuevo punto de encuentro de una generación que no solo quiere salir, quiere pertenecer a algo. Y ese algo hoy tiene nombre y es Bastian.

La distribución, los drinks y la música son un ten out of ten. ¡Lo comprobamos! Bastian es el hotspot del momento para vivir una noche increíble (Recording Archiitecture)

El nuevo venue que da de qué hablar en la capital no llegó a ocupar un lugar más en la lista de la escena, llegó a redefinirla y a quedarse. Bastian no es un bar, no es un club, no es un lounge. Es, en sus propias palabras, “un escenario donde se reúnen diferentes personalidades, una comunidad que aprecia la autenticidad y el buen gusto”.