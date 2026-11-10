Decepción y críticas hacen viral al calendario de Adviento de Skims, ¿fue una estrategia comercial?

La temporada de Navidad está próxima a llegar y una de las compras por las que más esperamos son los calendarios de Adviento de nuestras marcas favoritas, los cuales sin duda alguna nos llenan de emoción al descubrir qué hay detrás de cada ventanita día con día. Muchos de estos productos son exclusivos o de edición especial, así como algunos accesorios con diseños icónicos y perfectos para convertirlos en los verdaderos protagonistas de la temporada.
Cada vez son más las marcas que han apostado por hacer de estos calendarios toda una tradición chic y divertida con sus consumidores año con año, para sorprenderlos con diseños muy cute y únicos. Pero así como disfrutamos de las sorpresas, también algo nos ha quedado claro y es que no siempre todas las propuestas terminan siendo lo que esperamos y esta vez fue el turno de SKIMS, que, al parecer, no logró cubrir las expectativas de sus consumidores.