Decepción y críticas hacen viral al calendario de Adviento de Skims, ¿fue una estrategia comercial?

El calendario de Adviento de Skims que se volvió viral

Kim Kardashian le dio la bienvenida a la temporada navideña con su marca de Skims presentando una colección que sin duda refleja la esencia de la SKIMSmas a través de algunos conjuntos con tonos muy navideños, set de pijamas y algunas piezas de underwear que mantienen esa estética que tanto nos ha hecho amar a la marca.

Además de esta colección, existía un producto por el cual muchos de sus consumidores estaban a la espera: su calendario de Adviento con un diseño de 12 días, no 24 como es regularmente, él cual había puesto las expectativas muy altas para la cuenta regresiva de Navidad.



Y es que parece que no todas las sorpresas de este calendario, con un precio de $148 dólares, cumplieron los deseos de los consumidores. En las cajas de este producto, se pueden encontrar un llavero en forma de oso, un juguete antiestrés y diferentes accesorios para el pelo, una propuesta que definitivamente no terminó de convencer a los fans de la marca y por lo cual terminó volviéndose tendencia (para mal).

Creadores de contenido mostraron su decepción ante los productos, haciendo viral el famoso calendario. Incluso hubo quienes tomaron como burla la selección de las piezas para cada día de este calendario. Así fue como comenzó el debate sobre el precio contra la calidad y cantidad de los productos que ofrece una marca de underwear, cuya primicia es la excelente elección de materiales y diseño.

