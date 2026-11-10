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Moda

Decepción y críticas hacen viral al calendario de Adviento de Skims, ¿fue una estrategia comercial?

La temporada de calendarios de Adviento ha llegado y SKIMS no logró cumplir con las expectativas. Se hizo viral y ahora ofrecen reembolsos pero, ¿qué fue lo que pasó?
mar 10 noviembre 2026 02:55 PM
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(Cortesía @SKIMS)

La temporada de Navidad está próxima a llegar y una de las compras por las que más esperamos son los calendarios de Adviento de nuestras marcas favoritas, los cuales sin duda alguna nos llenan de emoción al descubrir qué hay detrás de cada ventanita día con día. Muchos de estos productos son exclusivos o de edición especial, así como algunos accesorios con diseños icónicos y perfectos para convertirlos en los verdaderos protagonistas de la temporada.

Cada vez son más las marcas que han apostado por hacer de estos calendarios toda una tradición chic y divertida con sus consumidores año con año, para sorprenderlos con diseños muy cute y únicos. Pero así como disfrutamos de las sorpresas, también algo nos ha quedado claro y es que no siempre todas las propuestas terminan siendo lo que esperamos y esta vez fue el turno de SKIMS, que, al parecer, no logró cubrir las expectativas de sus consumidores.

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El calendario de Adviento de Skims que se volvió viral

Kim Kardashian le dio la bienvenida a la temporada navideña con su marca de Skims presentando una colección que sin duda refleja la esencia de la SKIMSmas a través de algunos conjuntos con tonos muy navideños, set de pijamas y algunas piezas de underwear que mantienen esa estética que tanto nos ha hecho amar a la marca.

Además de esta colección, existía un producto por el cual muchos de sus consumidores estaban a la espera: su calendario de Adviento con un diseño de 12 días, no 24 como es regularmente, él cual había puesto las expectativas muy altas para la cuenta regresiva de Navidad.

Y es que parece que no todas las sorpresas de este calendario, con un precio de $148 dólares, cumplieron los deseos de los consumidores. En las cajas de este producto, se pueden encontrar un llavero en forma de oso, un juguete antiestrés y diferentes accesorios para el pelo, una propuesta que definitivamente no terminó de convencer a los fans de la marca y por lo cual terminó volviéndose tendencia (para mal).

Creadores de contenido mostraron su decepción ante los productos, haciendo viral el famoso calendario. Incluso hubo quienes tomaron como burla la selección de las piezas para cada día de este calendario. Así fue como comenzó el debate sobre el precio contra la calidad y cantidad de los productos que ofrece una marca de underwear, cuya primicia es la excelente elección de materiales y diseño.

SKIMS
El calendario de Adviento de SKIMS incluía 12 regalos sorpresa, entre los que destacaban scrunchies con estampados navideños y algunos pasadores, así como llaveros que mantenían la estética tan icónica de la marca. (Cortesía @kaylaryan)

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El calendario de Adviento de Skims se agotó a pesar de las criticas al producto

Pero algo que también nos hemos preguntado es: ¿Y si todo esto es una estrategia de marketing? Porque si algo sabe hacer Kim Kardashian es generar conversación alrededor de ella y, por supuesto, que ha logrado convertir a cada lanzamiento, así como algunos de los looks más icónicos, en todo un tema de conversación. Así que aunque su calendario no haya convencido a todos, SKIMS una vez más es tendencia.

Y es que, a pesar de la queja ante los productos, el calendario se agotó porque los consumidores querían comprobar si era verdad y subir a las redes sociales su opinión. Después de las criticas, la marca lanzó un comunicado para invitar a sus clientes a regresar el producto y recibir un reembolso o un vale por el precio pagado para gastar en la tienda.

Después de este comunicado y la cantidad de contenido generado al rededor del calendario de Adviento de Kim Kardashian, la pregunta es si se trató de una estrategia comercial para que todos hablaran de Skims. ¡Y vaya que lo lograron!

Y es que cuando hablamos de marcas que han ganado bastante popularidad, es cierto que propuestas como estos calendarios suelen despertar esa emoción de poder encontrar algunos de esos productos que ya conocemos, pero en presentaciones especiales o incluso versiones exclusivas, y con los recientes lanzamientos, así como las colaboraciones que ha logrado Kim con su marca, es que sus consumidores estaban a la espera de algo mucho más exclusivo y con ese toque tan icónico que la ha caracterizado.

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SKIMS ha presentado su colección navideña, donde las pijamas, el underwear y algunos conjuntos con los colores de la temporada nos ponen desde ya en todo el mood navideño. (Cortesía SKIMS)

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Skims Kim Kardashian Navidad

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