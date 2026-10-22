El arte de viajar con estilo

Hay viajes que empiezan mucho antes de llegar a cualquier destino, dan inicio en el instante de hacer una pausa y dejar atrás el ritmo de la rutina. Para la temporada Otoño/Invierno 2026, Hackett London continúa su relato a través de The Journey of a Man - Chapter 2, una travesía que encuentra en los paisajes abiertos de las Tierras Altas de Escocia el escenario idóneo para dar vida a una colección concebida para moverse con libertad y comodidad.

(Cortesía)

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La campaña, retratada con sutileza bajo la mirada de Mariano Vivanco, sigue a un grupo de amigos recorriendo caminos en carretera, andando en motocicleta y pescando junto al lago. Es en estas vivencias auténticas donde las prendas demuestran su verdadera fortaleza: chamarras resistentes al agua ideales para el clima cambiante, elegantes gilets de gamuza pensados para vestir en capas, bomber jackets versátiles y materiales nobles como el moleskin, la franela y tejidos de punto que aportan calidez y sofisticación a cualquier look.

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La herencia británica de la firma destaca con el icónico tweed a cuadros Horse and Hound, una pieza clave rescatada de su archivo histórico de 1999. Esta propuesta se viste de tonos neutros, matices tierra y destellos fríos inspirados en el entorno escocés, complementada por la línea Tailored for Travel, que se caracteriza por el uso de materiales resistentes a las arrugas y stretch natural. Hackett London confirma así que el estilo contemporáneo no renuncia a la funcionalidad: la domina en cada escenario.

