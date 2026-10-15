La estética witchy será una de las tendencias más fuertes de este otoño de 2026

Las brujas vuelven a inspirar la moda

La estética de las brujas no es algo nuevo en la moda, pero este otoño vuelve a tomar fuerza. Su popularidad está relacionada con los personajes que vemos en el cine y la televisión, especialmente aquellos que tienen una imagen oscura, femenina y un poco misteriosa. La nueva temporada de American Horror Story, conocida como 13, es una de las referencias detrás de esta tendencia. La serie presenta personajes con estilos muy distintos, como los de Jessica Lange y Emma Roberts, aunque todas comparten elementos como la ropa negra, las botas y los accesorios statement. Lo interesante es que esta estética no se limita a llevar prendas oscuras. También juega con diferentes telas, cortes у detalles para que cada look tenga algo especial. Por ejemplo, una blusa de encaje puede darle un toque romántico a unos pantalones negros, mientras que un abrigo largo puede hacer que un outfit sencillo se vea mucho más interesante. La idea es tomar algunos elementos de este estilo у adaptarlos a nuestra vida diaria. No hace falta llevar un look completo inspirado en una bruja para formar parte de la tendencia.



Las faldas de encaje negro son una prenda increíble para darle ese toque witchy a tus outfits de otoño. (Getty Images 2026)





American Horror Story y sus looks oscuros

Una de las principales referencias de esta estética es American Horror Story, especialmente por la manera en que sus personajes utilizan la ropa para mostrar su personalidad. Lou Eyrich, diseñadora de vestuario de la serie junto con Catherine Crabtree, ha trabajado en looks que ayudan a diferenciar a cada personaje. Aunque el negro aparece constantemente, las prendas no son iguales. Las texturas, los cortes y los accesorios hacen que cada uno tenga su propio estilo. Entre los elementos que destacan están las botas altas, los tacones, las capas y las prendas de charol. También aparecen detalles de encaje y motivos florales que hacen que algunos looks se vean más románticos, muy al estilo de Steve Nicks. El vestuario de Cordelia, interpretada por Sarah Paulson, es un buen ejemplo de cómo combinar una imagen oscura con detalles más delicados. En lugar de apostar únicamente por prendas negras básicas, se utilizan diferentes materiales para darle más personalidad a cada conjunto. Otro detalle interesante es que el equipo de vestuario recuperó algunas piezas de temporadas anteriores, como Coven, y buscó prendas vintage para adaptarlas a la serie. Esto demuestra que no siempre necesitamos comprar ropa nueva para conseguir un look diferente. A veces, una prenda que ya tenemos puede cambiar por completo con algunos ajustes o una combinación distinta.



El terciopelo negro es fundamental para este estilo. (Getty Images 2026)





Practical Magic 2 también marca tendencia

Otra película que está relacionada con el regreso de esta estética es Practical Magic 2, que retoma la historia de las hermanas Owens, interpretadas por Sandra Bullock y Nicole Kidman. A diferencia de los looks más oscuros de American Horror Story, el estilo de esta película tiene una inspiración más boho chic y relajada. Aquí encontramos vestidos fluidos, prendas vintage y telas que aportan mucho movimiento, con una referencia a la moda de los años noventa y principios de los dos mil. Uno de los looks más recordados de la primera película es el vestido verde de terciopelo que lleva Gillian Owens, el personaje de Nicole Kidman. Además, el estilo de Practical Magic es una buena opción para quienes quieren probar la tendencia witchy sin dejar de lado los vestidos románticos y las prendas más cómodas.



El café, los tonos cálidos y terrosos son una buena alternativa al clásico negro. (Getty Images 2026)





Las prendas que necesitas para llevar esta tendencia

Si quieres probar el estilo witchy este otoño, hay algunas prendas que pueden ayudarte a conseguirlo sin complicarte demasiado. El encaje es una de las opciones más fáciles de incorporar. Puedes elegir una blusa negra y combinarla con pantalones de vestir, jeans o una falda corta. También puedes llevarlo en pequeños detalles si prefieres un look más discreto. El terciopelo es otra de las telas que vale la pena tener en cuenta. Un vestido, una chamarra o incluso un accesorio de este material puede darle un toque diferente a tu outfit. Los tonos negro, vino y verde oscuro funcionan especialmente bien para esta temporada. Las botas altas también son protagonistas. Puedes combinarlas con vestidos cortos, shorts, faldas o pantalones skinny. Si prefieres algo más sencillo, unos zapatos negros de punta pueden ayudarte a conseguir un resultado parecido. Por supuesto, los abrigos largos también tienen un lugar en esta tendencia. Además de ser prácticos para los días más fríos, ayudan a crear looks que se ven más completos sin tener que añadir demasiadas prendas. En cuanto a los accesorios, puedes apostar por anillos plateados, collares largos, cinturones y bolsos de estilo vintage. Lo importante es encontrar un equilibrio entre las prendas para que el resultado no parezca un disfraz.

