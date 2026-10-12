Kim Jones sorprende con su nueva marca desde Japón

Kim Jones es uno de los diseñadores más importantes, ha trabajado con algunas de las marcas más reconocidas de la industria de la moda. Como; Louis Vuitton, Dior y Fendi. Su preparación ha sido excepcional y esto lo ha llevado a tener los mejores puestos dentro de las marcas más prestigiosas. Estudió en la Escuela de Arte de Camberwell y cursó una maestría en Central Saint Martins.
Después de pasar años construyendo una trayectoria laboral impecable, el británico toma la decisión de crear su primera marca homónima y lo hará desde Japón. Está preparando su primera colección para 2027 y se espera que Hong Kong sea la sede de su primera tienda, gracias a la fuerte conexión que mantiene el diseñador con Asia.