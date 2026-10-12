Kim Jones sorprende con su nueva marca desde Japón

Kim Jones y una nueva era de independencia creativa

Después de pasar años en las mejores universidades y trabajando para las mejores casas de moda, Kim Jones toma un nuevo camino y crea su propia marca. Sin duda el trabajo que realizo en las firmas como Fendi y Dior pusieron su nombre en alto, posicionándolo como uno de los mejores diseñadores de la industria.

El diseñador está y se siente listo para crear una marca que cargue su nombre, prestigio y creatividad. Actualmente está preparando su primera colección para presentar en 2027, se dice que la mayoría de sus piezas serán elaboradas en Japón, a excepción de algunas de ellas que serán fabricadas en Italia.



Uno de los mejores diseñadores de la industria, con una trayectoria única que aún no termina. (Getty Images)

¿Por qué Japón?

El diseñador británico siente una fuerte conexión con la cultura asiática gracias a las colaboraciones que ha tenido con marcas de esta región. Esto le ha permitido explorar nuevos mercados y saber hasta donde más puede llegar con su gran experiencia y creatividad. Existe la fusión perfecta de culturas dentro de esta nueva marca, desde su identidad británica, mezclada con la sede de esta casa de moda que será Japón y la elaboración de algunas piezas en Italia.

