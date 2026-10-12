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Moda

Kim Jones sorprende con su nueva marca desde Japón

El reconocido diseñador británico lanza su nueva marca desde Japón y está trabajando para presentar su primera colección en 2027.
lun 12 octubre 2026 06:42 PM
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Kim Jones esta listo para comenzar una nueva etapa y esperamos con ansias su primera colección. (Getty Images)

Kim Jones es uno de los diseñadores más importantes, ha trabajado con algunas de las marcas más reconocidas de la industria de la moda. Como; Louis Vuitton, Dior y Fendi. Su preparación ha sido excepcional y esto lo ha llevado a tener los mejores puestos dentro de las marcas más prestigiosas. Estudió en la Escuela de Arte de Camberwell y cursó una maestría en Central Saint Martins.

Después de pasar años construyendo una trayectoria laboral impecable, el británico toma la decisión de crear su primera marca homónima y lo hará desde Japón. Está preparando su primera colección para 2027 y se espera que Hong Kong sea la sede de su primera tienda, gracias a la fuerte conexión que mantiene el diseñador con Asia.

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Kim Jones y una nueva era de independencia creativa

Después de pasar años en las mejores universidades y trabajando para las mejores casas de moda, Kim Jones toma un nuevo camino y crea su propia marca. Sin duda el trabajo que realizo en las firmas como Fendi y Dior pusieron su nombre en alto, posicionándolo como uno de los mejores diseñadores de la industria.

El diseñador está y se siente listo para crear una marca que cargue su nombre, prestigio y creatividad. Actualmente está preparando su primera colección para presentar en 2027, se dice que la mayoría de sus piezas serán elaboradas en Japón, a excepción de algunas de ellas que serán fabricadas en Italia.

(Obligatorio)
Uno de los mejores diseñadores de la industria, con una trayectoria única que aún no termina. (Getty Images)

¿Por qué Japón?

El diseñador británico siente una fuerte conexión con la cultura asiática gracias a las colaboraciones que ha tenido con marcas de esta región. Esto le ha permitido explorar nuevos mercados y saber hasta donde más puede llegar con su gran experiencia y creatividad. Existe la fusión perfecta de culturas dentro de esta nueva marca, desde su identidad británica, mezclada con la sede de esta casa de moda que será Japón y la elaboración de algunas piezas en Italia.

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Conocido por trabajar con las mejores casas de moda en etapas que lo han forjado para ser un gran director creativo. (Getty Images)

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Lo que esperamos de la nueva marca

Al ser una marca homónima esperamos ver reflejado el ADN de Kim Jones en todos los aspectos, queremos ver lo que realmente lo identifica y lo que vuela su creatividad. Sabemos que le diseñador va a ofrecer prendas versátiles para tener un clóset con básicos que todos amamos, pero con ese twist que los vuelve únicos.

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Kim Jones ha construido una identidad única que veremos reflejada en cada una de las piezas de su nueva marca. (Getty Images)

Se dice que la marca va a tener precios accesibles sin dejar a un lado la calidad de los materiales y la importancia de los detalles. Será una colección de prendas únicas que se podrán llevar en el día a día sin olvidar que son piezas de lujo. Aún tenemos que esperar para ver la primera colección de Kim Jones, pero tenemos expectativas súper altas de esta nueva etapa para el diseñador.

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Tags

Kim Jones Moda y lujo Ropa

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