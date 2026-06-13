La colección de streetwear que ha conquistado al futbol mexicano
La moda continúa conquistando a la cultura futbolera mexicana y en esta ocasión MEXICO IS THE SHIT y Lala lo llevan a otro nivel con una colección de edición limitada donde el streetwear es el protagonista más cool.
Con el mundial tan cerca, el estilo que ha caracterizado a la cultura futbolera mexicana ha ganado bastante popularidad y el hecho de que la moda también se viera conquistada por ella no es ninguna casualidad. Y una de las colaboraciones que sin duda ha reinventado a esta cultura es la de GoLALAzo, una colección que forma parte de DEMASIADO FUTBOL, creada por Anuar Layón para conmemorar los diez años de MEXICO IS THE SHIT y que en esta ocasión se une con la plataforma cultural de Grupo Lala para crear piezas que unen al espíritu de GoLALAzo con el lenguaje del streetwear.
Siendo una colección de edición limitada que se ha caracterizado por explorar la relación que existe entre el deporte, la identidad y la cultura contemporánea, y que también ha tomado inspiración por la manera en que el mexicano vive el fútbol a través de jergas que nacen en la tribuna y algunos de los rituales previos a un partido, así como símbolos que han trascendido por generaciones y que sin duda ya forman parte de la memoria colectiva del país.
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MEXICO IS THE SHIT y Lala llevan la cultura futbolera a su lado más fashion
Con esta colección, MEXICO IS THE SHIT y Lala buscan transmitir el lado más emocional del fútbol que se vive en cada partido para convertirlo en una nueva forma de expresión contemporánea en la industria de la moda que es capaz de seguir expandiendo el universo que ya conocemos de GoLALAzo, pero con un estilo distinto que logre conectar de manera genuina a distintas culturas, así como a la moda, música y las diferentes experiencias que se viven alrededor de este deporte.
Y algunos de los detalles que hacen más especial a esta colaboración son la manera en que cada una de estas piezas no solo transmite este espíritu futbolero, sino que también logra captar la atención sobre todo lo que ocurre a su alrededor y la importancia de reconocer cómo es que “México es uno de los pocos países que ha vivido tres veces el evento deportivo más importante del fútbol, y cada generación lo ha experimentado de una manera distinta. Y este momento lo vamos a vivir diferente; es un momento de memoria colectiva; muchas de las cosas que recordamos no ocurren necesariamente dentro de la cancha, sino alrededor de ella", tal y como lo comenta Anuar Layón, diseñador y fundador de MEXICO IS THE SHIT.
Y es que cuando hablamos de MEXICO IS THE SHIT, también hablamos de Anuar Layón, que es considerado como uno de los exponentes más importantes para la cultura del streetwear mexicano, ya que a través de sus diseños Anuar busca reinterpretar a la identidad mexicana con un estilo mucho más contemporáneo y que al mismo tiempo mezcla algunas de las referencias más top de nuestro país, logrando darle a la marca ese enfoque visual que sin duda logra crear una conexión entre la moda y los detalles e historias culturales que han caracterizado a México.
Siendo así que el trabajo de Anuar ha logrado posicionar al streetwear mexicano como un tema de conversación dentro de la industria de la moda, con una estética que ha tomado inspiración por diferentes fenómenos culturales como lo es la lucha libre y el fútbol mexicano, y que sin duda reflejan el lado más cool y fashion de su visión creativa y que ha logrado conquistarnos, tal y como es el caso de esta nueva colaboración con Lala.
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El streetwear mexicano detrás de GoLALAzo
Cada una de las prendas de esta colección reinterpretará algunos de los elementos visuales favoritos de MEXICO IS THE SHIT, que llevarán a la intensidad y esos toques maximalistas que caracterizan a la afición mexicana y que se combinarán con guiños sobre algunos de los momentos que han marcado a la historia del futbol, a través de una colección contemporánea de streetwear que se conformará por una edición limitada de 100 piezas por cada modelo y que convertirá a una chamarra denim, un jersey, una playera, una anorak y una gorra en los protagonistas más cool de esta colaboración tan icónica y única.
Y es que a través de sus redes sociales, ambas marcas nos han dejado pequeños vistazos sobre esta colaboración y, si ya te ha conquistado tanto como a nosotros y estamos amando esta tendencia super futbolera, te contamos que esta colección estará disponible en la flagship store de MITS a partir del próximo martes 9 de junio del 2026.
Y sin duda alguna, con esta colaboración nos queda claro que GoLALAzo entiende el verdadero significado del fútbol y cómo es que realmente se vive en México, no solo como una expresión cultural. Sino que también para demostrar cómo dos marcas que sin duda representan y han sido parte de México buscan potencializar uno de los momentos que más une a los mexicanos, conectando la cultura, la identidad y la nutrición en cada momento, transmitiendo ese sentimiento que ha convertido al futbol en un símbolo nacional, llevándolo a su lado más cool y super fashion como solo Lala y MEXICO IS THE SHIT saben hacerlo.