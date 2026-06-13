La colección de streetwear que ha conquistado al futbol mexicano

MEXICO IS THE SHIT y Lala llevan la cultura futbolera a su lado más fashion

Con esta colección, MEXICO IS THE SHIT y Lala buscan transmitir el lado más emocional del fútbol que se vive en cada partido para convertirlo en una nueva forma de expresión contemporánea en la industria de la moda que es capaz de seguir expandiendo el universo que ya conocemos de GoLALAzo, pero con un estilo distinto que logre conectar de manera genuina a distintas culturas, así como a la moda, música y las diferentes experiencias que se viven alrededor de este deporte.

Hay goles que se celebran distinto y golazos que terminan por convertirse en recuerdos, reuniones y rituales con un gran significado. (Cortesía MEXICO IS THE SHIT y Grupo Lala)

Y algunos de los detalles que hacen más especial a esta colaboración son la manera en que cada una de estas piezas no solo transmite este espíritu futbolero, sino que también logra captar la atención sobre todo lo que ocurre a su alrededor y la importancia de reconocer cómo es que “México es uno de los pocos países que ha vivido tres veces el evento deportivo más importante del fútbol, y cada generación lo ha experimentado de una manera distinta. Y este momento lo vamos a vivir diferente; es un momento de memoria colectiva; muchas de las cosas que recordamos no ocurren necesariamente dentro de la cancha, sino alrededor de ella", tal y como lo comenta Anuar Layón, diseñador y fundador de MEXICO IS THE SHIT.

Sin duda alguna, esta colaboración nos presenta una nueva forma de vivir el futbol fuera de la cancha. (Cortesía MEXICO IS THE SHIT y Grupo Lala)

Y es que cuando hablamos de MEXICO IS THE SHIT, también hablamos de Anuar Layón, que es considerado como uno de los exponentes más importantes para la cultura del streetwear mexicano, ya que a través de sus diseños Anuar busca reinterpretar a la identidad mexicana con un estilo mucho más contemporáneo y que al mismo tiempo mezcla algunas de las referencias más top de nuestro país, logrando darle a la marca ese enfoque visual que sin duda logra crear una conexión entre la moda y los detalles e historias culturales que han caracterizado a México.

Siendo así que el trabajo de Anuar ha logrado posicionar al streetwear mexicano como un tema de conversación dentro de la industria de la moda, con una estética que ha tomado inspiración por diferentes fenómenos culturales como lo es la lucha libre y el fútbol mexicano, y que sin duda reflejan el lado más cool y fashion de su visión creativa y que ha logrado conquistarnos, tal y como es el caso de esta nueva colaboración con Lala.

