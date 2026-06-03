Effortless Chic y Excentricidad Urbana: El hilo que une todas las tendencias de las colecciones Crucero

Es una de la temporadas que más esperamos y siempre nos deja con una gran wish list. Las colecciones Cruisede las casas de moda nos confirmaron que este año viene con un estilo muy effortless chic.
La fusión que se está dando este año entre el lujo relajado y la teatralidad, nos da las claves absolutas de que las firmas están
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El contraste de la elegancia europea y el sueño californiano
Durante esta entrega, tuvimos varias colecciones inspiradas en las metrópolis americanas. Louis Vuitton, bajo la maestría creativa de Nicolas Ghesquière, y Gucci que es dirigido por Demna Gvasalia se maravillaron con la vibrante energía de Nueva York y las luces de Times Square que fueron la fuente de inspiración para sus colecciones. Ellos nos dieron eso que necesitaban las calles para que las siluetas exageradas cobrarán vida en medio de la multitud.
Por oto lado, Los Ángeles fue dónde Jonathan Anderson utilizó como telón de fondo los jardines LACMA para la presentación de su colección de Dior. Esta dualidad entre la Gran Manzana y California nos da una lección de estilo donde la ropa está diseñada para brillar bajo la luz artificial, envuelta en un impecable silent sophistication. Esta dualidad entre la gran manzana y California nos da una lección de estilo donde la ropa está diseñada para brillar bajo la luz artificial, envuelta en un impecable silent sophistication.
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La rebeldía del cuero brillante y las siluetas extragrandes
En cuanto a la construcción de las prendas existen varios patrones: el manifiesto de abrigos de gran volumen, borreguillo y prendas de cuero extra grandes. En la pasarela de Gucci estas piezas se lucieron de forma magistral y encontramos una armonía con la propuesta de Dior y sus impecables chaquetas de lana bucle con puños deshilachados.
El balance visual perfecto llega de la mano con el cuero brillante, Gucci con cuero negro, levo el concepto del off-field attire vistiendo a figuras deportivas como Tom Brady. Mientras tanto Dior, respondió a esta tendencia incorporando pantalones de piel combinados con camisa tipo pijamas y trajes brillantes, confirmando que la rebeldía en los looks será nuestro nuevo día a día.
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Dejando de lado las piezas XL, Chanel a cargo de Matthieu Blazy, nos presentó looks que destilan mucha feminidad estructurada. La maison francesa demostró su rumbo hacia lo ornamental y el romanticismo moderno, donde las colores se convirtieron en las protagonistas; ya sea en estampados vibrantes, en apliques, incluso dando vida y volumen al propio calzado, lo que va muy de la mano con Dior, que utilizaron el vibrante color de la amapola de California e increíbles bordados de encaje en sus elegantes vestidos, también se incluyo el cuero que se relaciona con Gucci y su extremismo.
Finalmente, en los accesorios tenemos opuestos que se complementan a la perfección. Dior apostó por una versión minimalista de su icónico bolso Saddle, sofisticados, diseños, tipo, bombonera, con el Dior Médallion y prácticas bandoleras de media luna, mismas líneas que equilibran la teatralidad de los logotipos, y el estilismo maximalista de Gucci, dictando un impacto visual que requiere precisión milimétrica.