Effortless Chic y Excentricidad Urbana: El hilo que une todas las tendencias de las colecciones Crucero

El contraste de la elegancia europea y el sueño californiano

Durante esta entrega, tuvimos varias colecciones inspiradas en las metrópolis americanas. Louis Vuitton, bajo la maestría creativa de Nicolas Ghesquière, y Gucci que es dirigido por Demna Gvasalia se maravillaron con la vibrante energía de Nueva York y las luces de Times Square que fueron la fuente de inspiración para sus colecciones. Ellos nos dieron eso que necesitaban las calles para que las siluetas exageradas cobrarán vida en medio de la multitud.

Desfile Crucero Louis Vuitton 2026/27 (vía: Louis Vuitton)

Desfile Crucero Gucci 2026/27 (vía: Getty Images)

Por oto lado, Los Ángeles fue dónde Jonathan Anderson utilizó como telón de fondo los jardines LACMA para la presentación de su colección de Dior. Esta dualidad entre la Gran Manzana y California nos da una lección de estilo donde la ropa está diseñada para brillar bajo la luz artificial, envuelta en un impecable silent sophistication. Esta dualidad entre la gran manzana y California nos da una lección de estilo donde la ropa está diseñada para brillar bajo la luz artificial, envuelta en un impecable silent sophistication.