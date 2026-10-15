Pelón se puso de lujo y ahora tiene oro comestible, sí escuchaste bien

El lujo viste de tamarindo

Si hay algo que nos gusta de la moda es su capacidad de transformar objetos cotidianos en piezas icónicas. Esta vez, Pelón decidió llevar esa idea a otro nivel con una edición especial que conserva la esencia de su símbolico empaque, pero la presenta de una manera que no esperábamos.

Pelón Nº1 llega en una botella de cristal soplado, manufacturada por Nouvel Glass, con el clásico sabor a tamarindo picosito que todos conocemos y un detalle que eleva la propuesta a otro nivel: hojuelas de oro comestible.



Con atención en los detalles, un empaque digno de esta pieza (cortesía )



Y porque el lujo también está en los detalles, la experiencia incluye un empaque especial y un certificado de autenticidad. ¿Lo más interesante? Solo existen 600 piezas en el mundo, lo que convierte a esta edición en una propuesta que se mueve entre la nostalgia, el diseño y el coleccionismo.