Pelón se puso de lujo y ahora tiene oro comestible, sí escuchaste bien

Hay cosas que nacen para convertirse en piezas de colección y otras que jamás imaginamos ver en una vitrina de lujo. Pelón Pelo Rico acaba de demostrar que la moda, el diseño y el lujo también pueden tener un lado inesperado: su nueva edición, Pelón Nº1, transforma uno de los dulces más reconocibles de México en una pieza que parece salida del universo de la alta perfumería.
Quién se imaginaría que uno de los dulces más nostálgicos y por supuesto, mexicano hoy formaría parte de un mundo que a todos nos encanta.