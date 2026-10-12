Karl Lagerfeld ya tiene residencia en México, y está en Bosque Real

Es un edificio de 38 pisos con 73 residencias, entre ellas dos penthouses y un Gardenhouse, que se llamará Karl Lagerfeld Residences Bosque Real.
Todo empezó con un terreno. Uno de los más premium de Bosque Real, cerca de la entrada y en una de las zonas más altas, con vista al campo de golf y a todo el Valle de México. Nos cuenta Marcos Salame, director de operaciones del grupo, que con solo verlo tuvo claro que ahí tenía que nacer algo icónico, disruptivo y atemporal a la vez. La pregunta era quién podía diseñar algo así, y la respuesta llegó sola: Karl.
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Convencer a la maison tampoco fue cuestión de suerte. Para una marca así importa mucho con quién se asocia, así que el grupo llegó con su trayectoria bajo el brazo y con una propuesta que pesó más que cualquier presentación, construir algo donde antes no existía nada. Para explicar la idea, Marcos Salame usa una imagen muy de nicho, las camisas que Karl usaba en su época eran disruptivas, pero hoy se siguen usando y se seguirán usando porque son icónicas. Ese es el nivel de permanencia que quieren para el edificio.
La lógica tiene sentido porque Lagerfeld nunca se conformó con vestir a otros, fotografió, diseñó, decoró y opinó sobre arquitectura con la misma seguridad con la que dibujaba una silueta. Esa mirada ahora se traduce en materiales, proporciones y acabados que se notan desde los espacios comunes hasta el lenguaje interior, con más de 23 amenidades que prometen que vivir aquí será parte del plan.
Y aquí viene la clave de todo el negocio. Marcos Salame lo tiene clarísimo: "La gente no busca un edificio con marca para presumir que vive en uno, sino por la esencia y la historia que cuentan los espacios". Hoy lo que todos queremos son experiencias y con un branded residence esa experiencia se activa cada vez que cruzas la puerta de tu casa, caminas por un pasillo, vas al gym o al spa. La meta de Bosque Real, dice, es construir una comunidad ideal: todo lo que suma a ese objetivo entra, y lo que no, sale.
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Para presentar el proyecto, el grupo no hizo una conferencia, hizo una fiesta a puertas cerradas. The House of KARL tomó Casa Club, en Sinaloa 153, en plena colonia Roma, y le dio a un grupo selecto una mirada íntima al universo creativo del diseñador. Más que ver planos, los invitados pudieron entender de dónde viene la visión de la maison.
Detrás hay un desarrollador que ya sabe jugar este juego. Con más de 35 años de trayectoria, Grupo Bosque Real presume ser el número uno del país en branded residences, con siete proyectos hechos junto a marcas de talla mundial. Con Karl Lagerfeld suma el octavo y apunta a que México se siente en la misma mesa que Miami y Dubái cuando se habla de branded living.
Y si hay que resumir qué se vende realmente, Marcos lo hace con el slogan de la casa: En Bosque Real se vive diferente. Para él eso significa seguridad, áreas verdes como en pocos lugares y la libertad de salir a caminar con tus hijos, tu pareja o salir a pasear el perro, algo que hoy en la ciudad no es tan simple. ¿Se puede encontrar paz ahí? "Cien por ciento". nos confiesa. Estás a 15 minutos del caos, y si algún día se te antoja, vas. Pero tu casa es el lugar de la calma.
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La maison, por su parte, llega con credenciales de sobra, elegancia parisina con actitud rock-chic, más de 200 tiendas en el mundo, presencia en París, Londres, Múnich, Dubái y Shanghái, y una línea de mobiliario, KARL LAGERFELD MAISON, que ya llevaba tiempo mudando la estética de la casa al interior. Hoy la dirección creativa está en manos de Hun Kim, con embajadores como Sebastien Jondeau y Amber Valletta, y desde 2019 la marca forma parte del Fashion Pact, una iniciativa global enfocada en clima, biodiversidad y protección de los océanos.
Todo es un punto de encuentro entre moda, arquitectura, diseño y lifestyle, pensado para una generación que entiende el lujo como una forma de expresar quién es y cómo quiere vivir. En otras palabras, la próxima vez que alguien diga que su casa tiene mucho estilo, tal vez lo diga con firma.