Karl Lagerfeld ya tiene residencia en México, y está en Bosque Real

Convencer a la maison tampoco fue cuestión de suerte. Para una marca así importa mucho con quién se asocia, así que el grupo llegó con su trayectoria bajo el brazo y con una propuesta que pesó más que cualquier presentación, construir algo donde antes no existía nada. Para explicar la idea, Marcos Salame usa una imagen muy de nicho, las camisas que Karl usaba en su época eran disruptivas, pero hoy se siguen usando y se seguirán usando porque son icónicas. Ese es el nivel de permanencia que quieren para el edificio.



Para una marca así importa mucho con quién se asocia, así que el grupo llegó con su trayectoria bajo el brazo y con una propuesta que pesó más que cualquier presentación: construir algo donde antes no existía nada. (Cortesía)

La lógica tiene sentido porque Lagerfeld nunca se conformó con vestir a otros, fotografió, diseñó, decoró y opinó sobre arquitectura con la misma seguridad con la que dibujaba una silueta. Esa mirada ahora se traduce en materiales, proporciones y acabados que se notan desde los espacios comunes hasta el lenguaje interior, con más de 23 amenidades que prometen que vivir aquí será parte del plan.



Lagerfeld nunca se conformó con vestir a la gente, fotografió, diseñó, decoró y opinó sobre arquitectura con la misma seguridad con la que dibujaba una silueta. Esa mirada ahora se traduce en materiales, proporciones y acabados que se notan desde los espacios comunes hasta el lenguaje interior. (Cortesía)

Y aquí viene la clave de todo el negocio. Marcos Salame lo tiene clarísimo: "La gente no busca un edificio con marca para presumir que vive en uno, sino por la esencia y la historia que cuentan los espacios". Hoy lo que todos queremos son experiencias y con un branded residence esa experiencia se activa cada vez que cruzas la puerta de tu casa, caminas por un pasillo, vas al gym o al spa. La meta de Bosque Real, dice, es construir una comunidad ideal: todo lo que suma a ese objetivo entra, y lo que no, sale.