Guía de supervivencia para una semana en la que todo te está saliendo mal

1. No intentes arreglar tu vida entera un martes

Ese día tiene una energía rara. Ya no es lunes, pero el viernes todavía sigue lejos, y es el momento perfecto para convencerte de que todo anda mal, tu closet, tu alimentación, tu futuro, hasta tu forma de caminar.

No le hagas caso, una racha pesada no es momento para decisiones enormes. No renuncies mentalmente a tu trabajo, tampoco borres tus fotos, ni decidas mudarte de ciudad o cambiar de personalidad.

Cuando tu mente está saturadoa todo se siente urgente, pero casi nada lo es. Hay días en los que lo único correcto es comer algo decente, lavarte la cara y no mandar ese mensaje de cuatro párrafos que escribiste desde el enojo. Tu vida no necesita resolverse hoy, solamente necesitas sobrevivir.

2. Baja el estándar, no la autoestima

Hay días en los que ser funcional ya cuenta como un lujo. Tender la cama puede ser un acto heroico. Contestar un mail puede sentirse como escalar el everest con botas incómodas. Hacerte de comer merece un aplauso. Y sí, bañarte, ponerte crema y salir con lentes oscuros también es una forma de resistencia.

El problema es que nos da culpa bajar el estándar, como si descansar o hacer lo mínimo fuera un fracaso. Pero no todo momento de tu vida tiene que tener una estética de domingo perfecto con una vela prendida y matcha.

A veces el reset se ve como recoger la ropa del piso mientras escuchas una canción triste y finges que estás en una película. Bajar el estándar no significa dejarte caer, significa ser lo bastante listo para no exigirte como si estuvieras en tu mejor momento cuando claramente estas en modo avión.