Los restaurantes Samos x Nicos se unen en una colaboración que SÍ sabe a México

Sabores míos, la colaboración entre

Samos y Nicos que debes vivir

Los chefs Nayeli Caballero y Gerardo Vázquez Lugo unieron sus innegables talentos en la cocina del restaurante Samos para crear un menú con ingredientes locales y recetas familiares. El resultado: platillos con un gran giro a nuestros sabores tradicionales, pero sin perder la esencia original.

La propuesta de los chef ofrece tres entradas. La calabaza de temporada acompañada de requesón de almendra, alioli de naranja rostizada, miel piante y mizuna. El tiradito de callo sellado, que combina jícama tatemada, pepinos persas, mandarina, chile chiltepín y cilantro criollo; y el ceviche verde, que fusiona pescado, limón, aceitunas, albahaca, hierbabuena, perejil, chile habanero y aguacate.

Vamos a confesar: El aguachile fue uno nuestros favoritos por su frescura y su combinación de cítricos y picante.



Para quienes disfrutamos de los platillos calientes, hay dos sopas. El caldo de chocoyotas con frijol negro, chilacayote, elotes tiernos y short rib; y el caldo de habas lleva nopales y hierbabuena (¡uf! una verdadera delicia). Sus preparaciones se apoyan en ingredientes muy presentes en la cocina mexicana y abren paso a los platos fuertes, todos muy sabrosos.

Entre ellos están las enmoladas de pato, uno de los platillos más llamativos del menú. Se preparan con carnitas de pato, mole negro de Oaxaca, cebollas encurtidas y epazote frito. La combinación reúne el sabor profundo del mole con la carne de pato y los acompañamientos que aportan contraste. Es una opción para quienes buscan un plato con carácter y una buena dosis de sabor.