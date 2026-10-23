Hay sabores que se reconocen desde la primera mordida y otros que sorprenden por la forma en que se fusionaron. Eso propone Sabores míos, la colaboración entre Samos, el restaurante de The Ritz-Carlton Mexico City, y Nicos, uno de los referentes de la cocina mexicana en la capital.
Los restaurantes Samos x Nicos se unen en una colaboración que SÍ sabe a México
Sabores míos, la colaboración entre
Samos y Nicos que debes vivir
Los chefs Nayeli Caballero y Gerardo Vázquez Lugo unieron sus innegables talentos en la cocina del restaurante Samos para crear un menú con ingredientes locales y recetas familiares. El resultado: platillos con un gran giro a nuestros sabores tradicionales, pero sin perder la esencia original.
La propuesta de los chef ofrece tres entradas. La calabaza de temporada acompañada de requesón de almendra, alioli de naranja rostizada, miel piante y mizuna. El tiradito de callo sellado, que combina jícama tatemada, pepinos persas, mandarina, chile chiltepín y cilantro criollo; y el ceviche verde, que fusiona pescado, limón, aceitunas, albahaca, hierbabuena, perejil, chile habanero y aguacate.
Vamos a confesar: El aguachile fue uno nuestros favoritos por su frescura y su combinación de cítricos y picante.
Para quienes disfrutamos de los platillos calientes, hay dos sopas. El caldo de chocoyotas con frijol negro, chilacayote, elotes tiernos y short rib; y el caldo de habas lleva nopales y hierbabuena (¡uf! una verdadera delicia). Sus preparaciones se apoyan en ingredientes muy presentes en la cocina mexicana y abren paso a los platos fuertes, todos muy sabrosos.
Entre ellos están las enmoladas de pato, uno de los platillos más llamativos del menú. Se preparan con carnitas de pato, mole negro de Oaxaca, cebollas encurtidas y epazote frito. La combinación reúne el sabor profundo del mole con la carne de pato y los acompañamientos que aportan contraste. Es una opción para quienes buscan un plato con carácter y una buena dosis de sabor.
Otra propuesta son los higos sellados en mantequilla, servidos con mole de pistache. El menú también incluye taco de pulpo zarandeado, acompañado de chicharrón en salsa verde, frijoles negros, tortillas hechas a mano y verdolagas. Para quienes prefieren una opción sin carne, el pastel azteca de yaca combina tortilla de maíz, mole amarillo, crema de tofu y ensalada de quelites.
En la misma línea, los postres son un homenaje a los sabores de siempre, esos de la casa de la abuela. El pastel de elote rústico se sirve con palomitas caramelizadas y salsa de cajeta y mezcal, una combinación que juega con distintas texturas y suma un toque especial al sabor del maíz. También está el tamal de chocolate con frutos rojos, que sabe, literal, a atolito de masa.
La colaboración tiene sentido por la historia de sus protagonistas. Nicos, fundado en 1957, ha destacado por su respeto a la cocina tradicional mexicana, los productos de temporada y las recetas que pasan de una generación a otra.
Sabemos que te abrimos el apetito, por eso no puedes perderte esta colaboración: Sabores Míos: Samos x Nicos estará disponible del 23 al 25 de octubre en Samos, dentro de The Ritz-Carlton Mexico City.
Ojo: Los que debes pedir sí o sí son las enmoladas de carnitas de pato, el aguachile y el pastel de elote rústico. Saldrás con la panza llena y el corazón bien contento.