Jacky Bracamontes y Martín Fuentes celebran triunfo de sus mellizas en su debut como futbolistas

La conductora Jacky Bracamontes compartió el momento del triunfo de sus hijas en Instagram. Publicó fotografías y videos de las niñas con sus uniformes, sus compañeras y durante el encuentro.

“¡¡¡1er partido oficial de Emi y Pau!!! ¡¡¡Ganaron 3-1!!! Obvio toda la familia apoyando”, escribió Jacky junto a las imágenes.

En uno de los videos, la presentadora dejó ver su emoción ante el resultado. “Ay no, ganaron su primer partido en la historia, ever, ever”, se escucha decir mientras celebraba junto a su familia.



Martín Fuentes también compartió el debut de sus hijas

El piloto de carreras tampoco quiso dejar pasar la ocasión. A través de sus redes sociales, Martín compartió fotografías y videos de ese día, que fue particularmente intenso para la familia, pues cuatro de sus cinco hijas participaron en actividades deportivas en West Palm Beach.

En su publicación, Martín contó que Jacky, la mayor, ganó sus dos partidos, mientras que Renata no pudo participar debido a una fractura en la muñeca. Sobre Paula y Emilia, explicó que consiguieron una victoria y tuvieron una derrota en su primer encuentro oficial con el club.

El piloto también compartió la emoción que sintió al ver a las mellizas salir a la cancha. “Se me salió una lagrimita cuando salieron al campo”, escribió.

Las hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, apasionadas por el deporte

Paula y Emilia son las menores de las cinco hijas que Jacky Bracamontes y Martín Fuentes tienen en común. La pareja también es mamá y papá de Jacky, Carolina y Renata, quienes han practicado distintas disciplinas deportivas desde pequeñas.

El gusto por el futbol no es nuevo en la familia. En años anteriores, Jacky había compartido imágenes de sus hijas durante sus entrenamientos, mientras que Martín suele acompañarlas en actividades que van desde el futbol y el tenis hasta los deportes de invierno.



La prueba de que las 5 hijas de Jacky Bracamontes heredaron su encanto y estilo. (Instagram)

La pareja ha hablado en otras ocasiones sobre la importancia de que sus hijas crezcan con confianza y se atrevan a hacer distintas actividades.