César Bono: La realidad sobre su estado de salud

Desmienten que César Bono perdió un ojo

En una entrevista telefónica con Televisa Espectáculos, Leonardo, hijo de César Bono, explicó que su papá se sometió a una intervención para retirarle una pequeña bolita del párpado, pero no perdió el ojo ni tuvo que permanecer hospitalizado.

“Tuvo una cirugía, le quitaron una bolita que tenía ni siquiera en el ojo, en el párpado. Está todo bien, gracias a Dios. Ahora sí que ni siquiera fue (una hospitalización)… fue de entrada por salida. No estuvo hospitalizado, no, nada, y ya, eso es lo que pasó”, aclaró.

¿De dónde surgió la versión de que César Bono había perdido un ojo?

La confusión comenzó cuando Gustavo Adolfo Infante informó en el programa De primera mano, de Imagen Televisión, que César Bono había sido operado para retirarle un tumor en el ojo izquierdo y que, durante la intervención, también le habían extirpado el órgano.

La noticia fue retomada por otros medios y provocó inquietud entre sus seguidores y personas cercanas al actor. Ante la circulación de esta versión, Leonardo también publicó un mensaje en redes sociales para desmentirla.

“Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo”, escribió.

En la conversación con Televisa Espectáculos, el hijo del actor explicó que una fotografía en la que César Bono aparecía con una gasa contribuyó a que se interpretara que había atravesado por una cirugía de mayor gravedad.

“Sí, justo. Como hubo una imagen que llegó a un señor que decidió hablar de esto sin corroborar. Se ve aparatoso, pero lo que tiene es una gasa, sí es tenía sangre la gasa porque hubo un procedimiento”, explicó.

Leonardo lamentó que la información se difundiera sin verificarla, especialmente porque se trataba de un asunto relacionado con la salud de su padre.

“Si de por sí está terrible inventar chismes, pero ya cuando comprometen la salud, pues obviamente está grave”, expresó.