La salud de César Bono generó preocupación este lunes, luego de que se difundiera que el actor había perdido el ojo izquierdo tras una cirugía para extirparle un tumor. Sin embargo, su hijo Leonardo Bono desmintió esa versión y aclaró qué ocurrió realmente durante el procedimiento médico.
César Bono: La realidad sobre su estado de salud
Desmienten que César Bono perdió un ojo
En una entrevista telefónica con Televisa Espectáculos, Leonardo, hijo de César Bono, explicó que su papá se sometió a una intervención para retirarle una pequeña bolita del párpado, pero no perdió el ojo ni tuvo que permanecer hospitalizado.
“Tuvo una cirugía, le quitaron una bolita que tenía ni siquiera en el ojo, en el párpado. Está todo bien, gracias a Dios. Ahora sí que ni siquiera fue (una hospitalización)… fue de entrada por salida. No estuvo hospitalizado, no, nada, y ya, eso es lo que pasó”, aclaró.
¿De dónde surgió la versión de que César Bono había perdido un ojo?
La confusión comenzó cuando Gustavo Adolfo Infante informó en el programa De primera mano, de Imagen Televisión, que César Bono había sido operado para retirarle un tumor en el ojo izquierdo y que, durante la intervención, también le habían extirpado el órgano.
La noticia fue retomada por otros medios y provocó inquietud entre sus seguidores y personas cercanas al actor. Ante la circulación de esta versión, Leonardo también publicó un mensaje en redes sociales para desmentirla.
“Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo”, escribió.
En la conversación con Televisa Espectáculos, el hijo del actor explicó que una fotografía en la que César Bono aparecía con una gasa contribuyó a que se interpretara que había atravesado por una cirugía de mayor gravedad.
“Sí, justo. Como hubo una imagen que llegó a un señor que decidió hablar de esto sin corroborar. Se ve aparatoso, pero lo que tiene es una gasa, sí es tenía sangre la gasa porque hubo un procedimiento”, explicó.
Leonardo lamentó que la información se difundiera sin verificarla, especialmente porque se trataba de un asunto relacionado con la salud de su padre.
“Si de por sí está terrible inventar chismes, pero ya cuando comprometen la salud, pues obviamente está grave”, expresó.
Los rumores preocuparon a la familia de César Bono
Leonardo también contó que la versión sobre la supuesta pérdida del ojo provocó que amigos y familiares comenzaran a comunicarse con él y con sus hermanos para preguntar cómo se encontraba el actor.
“Ahora sí que mis amigos me escriben preocupados, a mí, a mis hermanos. Sí son temas delicados para andar inventando”, comentó.
César Bono celebró su cumpleaños en el teatro
En medio de la preocupación que generó la noticia, César Bono cumplió con una función de Defendiendo al cavernícola el lunes 19 de octubre, fecha en la que también celebró su cumpleaños número 76.
El actor recibió un pastel para festejar su cumpleaños. Aunque no quiso ofrecer entrevistas a los medios de comunicación, Leonardo se encargó de aclarar públicamente lo ocurrido.