Muere Yayoi Kusama a los 97 años, la artista japonesa que conquistó al mundo con sus lunares

A lo largo de una prolífica carrera que incluyó una larga estancia en Estados Unidos, Kusama transformó sus alucinaciones y traumatismos en una obra original marcada por la reiteración hasta el infinito de motivos emblemáticos como los lunares.

"Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Yayoi Kusama en un hospital de Tokio el 14 de agosto de 2026 a la edad de 97", anunció su sociedad en un comunicado.

"A lo largo de una vida extraordinaria dedicada por entero a la creación artística, Kusama desarrolló una aclamada carrera internacional como artista de vanguardia, cuya creación incluyó el arte visual, la performance, la narrativa y la poesía", añadió la firma.

"Continuó pintando hasta sus últimos días, sin apartar nunca el pincel, y continuó su exploración del amor eterno y del alma perpetua", agregó.

La artista nació en 1929 y era la hija menor de una familia acomodada. Comenzó a producir sus característicos patrones de puntos y redes a los 10 años.

"Un día, después de haber visto sobre una mesa un mantel decorado con un motivo de flores rojas, empecé a observar el mismo motivo de flores rojas en todo el techo, las ventanas y las columnas. Llenaba toda la habitación, e incluso recubría mi cuerpo", contaba la artista en su autobiografía evocando aquella inspiración inicial.

La artista japonesa Yayoi Kusama falleció a los 97 años. (Instagram)

Fácilmente reconocible por su llamativa peluca roja y sus atuendos de lunares, su exuberante obra fue la expresión de una larga lucha contra la enfermedad mental.