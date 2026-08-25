Morelos busca convertirse en el nuevo epicentro de la producción audiovisual en México

Entre los participantes estuvieron representantes de Apple TV+, The Walt Disney Company, HBO/Warner Bros. Discovery, Netflix y Telemundo Studios, además de productores y ejecutivos de compañías independientes.

El Estado de Morelos recibió a un grupo de productores y ejecutivos de estudios de Hollywood (Quién)

El viaje formó parte de una estrategia conjunta para atraer inversión extranjera mediante nuevos incentivos económicos y presentar al estado como una alternativa competitiva frente a la concentración de producciones en la Ciudad de México.

Hollywood pone la mirada en Morelos

El "fam trip" de casas productoras al estado de Morelos fue coordinado por la Cancillería y la Secretaría de Economía, con participación de la iniciativa privada.

Después de dos jornadas de actividades en la Ciudad de México, los invitados recorrieron locaciones en Morelos y participaron en un encuentro con integrantes de la comunidad audiovisual local en la ex Hacienda de Cortés, en Cuernavaca.

La delegación incluyó a ejecutivos y productores de algunos de los estudios y empresas productoras más destacadas de Hollywood.

Apple TV+ estuvo representada por Amos Buhai, director Global de Asuntos Gubernamentales; Disney llevó, entre otros, a Michael Woolston, productor de Mufasa: The Lion King; HBO/Warner Bros. Discovery participó con Barbara Caver y Michelle Pizzimenti, Vicepresidenta y Directora de Producción de Contenidos para Televisión y Streaming; Netflix con Pierre Vandoorne, vicepresidente de Asuntos Globales para Latinoamérica, y Telemundo Studios con Jacqueline Castro, vicepresidenta de Producción.

También acudieron productores relacionados con proyectos como Merlina, The Umbrella Academy, One Night in Miami... y Purple Hearts, así como representantes de Atomic Monster, MACRO, Casa NoHo Studios, Crooked Highways y otras compañías.

El Estado de Morelos recibió a un grupo de productores y ejecutivos de estudios de Hollywood (Quién)

La propuesta de Morelos es mostrar que cuenta con locaciones y estructuras de producción fuera de los lugares tradicionales y más saturados en el país.