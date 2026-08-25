Morelos busca convertirse en el nuevo epicentro de la producción audiovisual en México
Una delegación de 25 ejecutivos de Hollywood visitó Morelos para conocer sus locaciones, talento e incentivos, ya que el estado busca atraer a producciones nacionales e internacionales de cine y televsión.
El estado de Morelos busca dar el siguiente paso en su larga relación con el cine. Busca dejar de ser únicamente un territorio atractivo para filmar y convertirse en uno de los principales centros de producción audiovisual de México.
Por ello, el pasado 20 de agosto recibió a una delegación integrada por 25 productores, ejecutivos y tomadores de decisión de la industria audiovisual de Estados Unidos.
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Entre los participantes estuvieron representantes de Apple TV+, The Walt Disney Company, HBO/Warner Bros. Discovery, Netflix y Telemundo Studios, además de productores y ejecutivos de compañías independientes.
El viaje formó parte de una estrategia conjunta para atraer inversión extranjera mediante nuevos incentivos económicos y presentar al estado como una alternativa competitiva frente a la concentración de producciones en la Ciudad de México.
Hollywood pone la mirada en Morelos
El "fam trip" de casas productoras al estado de Morelos fue coordinado por la Cancillería y la Secretaría de Economía, con participación de la iniciativa privada.
Después de dos jornadas de actividades en la Ciudad de México, los invitados recorrieron locaciones en Morelos y participaron en un encuentro con integrantes de la comunidad audiovisual local en la ex Hacienda de Cortés, en Cuernavaca.
La delegación incluyó a ejecutivos y productores de algunos de los estudios y empresas productoras más destacadas de Hollywood.
Apple TV+ estuvo representada por Amos Buhai, director Global de Asuntos Gubernamentales; Disney llevó, entre otros, a Michael Woolston, productor de Mufasa: The Lion King; HBO/Warner Bros. Discovery participó con Barbara Caver y Michelle Pizzimenti, Vicepresidenta y Directora de Producción de Contenidos para Televisión y Streaming; Netflix con Pierre Vandoorne, vicepresidente de Asuntos Globales para Latinoamérica, y Telemundo Studios con Jacqueline Castro, vicepresidenta de Producción.
También acudieron productores relacionados con proyectos como Merlina,The Umbrella Academy, One Night in Miami... y Purple Hearts, así como representantes de Atomic Monster, MACRO, Casa NoHo Studios, Crooked Highways y otras compañías.
La propuesta de Morelos es mostrar que cuenta con locaciones y estructuras de producción fuera de los lugares tradicionales y más saturados en el país.
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Productores y ejecutivos de Hollywood recorren distintas locaciones en Morelos
Durante su visita a Morelos, el grupo de productores y ejecutivos conoció distintas locaciones y activos del estado con potencial para la producción audiovisual.
El recorrido inició en Las Estacas, donde los participantes pudieron conocer una de las locaciones naturales de Morelos y observar la diversidad de escenarios que ofrece el estado a poca distancia de la Ciudad de México.
Posteriormente, el grupo se trasladó a la Hacienda San José Vista Hermosa, una hacienda histórica que ha sido utilizada anteriormente como escenario para distintas producciones.
En este lugar se llevó a cabo un encuentro con la gobernadora Margarita González Saravia y una sesión informativa con autoridades estatales, en la que se presentaron las capacidades de Morelos para recibir producciones y las acciones que está desarrollando el Gobierno estatal para consolidar un ecosistema audiovisual competitivo.
En representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, asistió Sergio Fuentes Rodríguez, director de industrias creativas de la Secretaría de Economía.
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Nuevos incentivos para la producción audiovisual en Morelos
Uno de los principales argumentos de la entidad es la creación de un "cash rebate" para producciones audiovisualesnacionales e internacionales, respaldado además por el incentivo federal EFICA.
El fondo morelense cuenta con 80 millones de pesos, alrededor de 5 millones de dólares, y sus lineamientos operativos fueron aprobados antes de la apertura de la ventanilla única, prevista para el 27 de agosto.
El mecanismo busca reducir el costo de producir en el estado y hacer más atractiva la decisión de trasladar proyectos a territorio morelense.
La estrategia ocurre en un momento en que México busca fortalecer su posición como destino internacional de producción audiovisual.
Para las plataformas, además, filmar en el país permite generar contenidos vinculados con un mercado que tiene una audiencia importante para sus servicios de streaming.
Morelos va de las locaciones pintorescas al ecosistema de producción
El reto para el estado de Morelos no consiste solamente en atraer películas o series para utilizar sus paisajes.
La apuesta busca construir un ecosistema audiovisual capaz de ofrecer talento, servicios técnicos, posproducción, renta de equipo, producción local y gerencia de locaciones.
Avelino Rodríguez, CEO de The Lift México, quien acompañó a la delegación, consideró que la cercanía con la Ciudad de México, la infraestructura existente y el desarrollo de talento pueden convertir a Morelos en el principal centro de producción del país fuera de la capital.
De acuerdo con la Comisión de Filmaciones de Morelos, el estado dispone de locaciones que van desde haciendas, iglesias y mercados hasta paisajes, parques, plazas, museos, teatros y zonas arqueológicas.
Su catálogo incluye espacios en municipios como Cuernavaca, Tepoztlán, Tlayacapan, Cuautla, Yautepec y otros puntos de la entidad.
Además, EFD y CTT, dos empresas mexicanas vinculadas con la renta de equipo cinematográfico, ya operan o proyectan establecer oficinas en Morelos, según la información presentada durante el encuentro con los productores estadounidenses.
Morelos ya tiene una historia con el cine internacional
El Gobierno de Morelos señala que más de 200 películas han elegido el estado desde 1911 para sus filmaciones; en aquel año quedó registrado el rodaje de Viaje de Madero a Cuernavaca.
La lista incluye producciones mexicanas y extranjeras que aprovecharon la arquitectura, los paisajes y la diversidad geográfica de la entidad para representar distintas épocas y lugares.
Entre ellas están Nazarín, de Luis Buñuel; Los siete magníficos, de John Sturges; ¡Viva María!, de Louis Malle, y Vantage Point, protagonizada por Dennis Quaid, Forest Whitaker, Matthew Fox y Sigourney Weaver.
El interés histórico de Hollywood por el estado de Morelos también está documentado. Turner Classic Movies señala que The Magnificent Seven se rodó en locaciones de Cuernavaca, mientras que registros de producción ubican otras escenas en distintas zonas del estado.
En 2025, el Gobierno de Morelos informó que Amazon MGM Studios realizó un recorrido por distintas locaciones con el objetivo de identificar espacios para futuros proyectos cinematográficos, documentales y contenidos de streaming.