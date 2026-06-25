Morgan Freeman debuta en la música a los 89 años; aquí todos los detalles

Morgan Freeman debuta en la música a los 89 años con un álbum de blues

Lejos de ser un experimento aislado, la producción representa un homenaje a las raíces culturales que marcaron su infancia y a uno de los géneros fundamentales de la identidad musical estadounidense.

Morgan Freeman (Getty Images )

Morgan Freeman no solo presta su voz a las canciones, también participó en la producción del álbum, concebido como un viaje por cerca de cien años de historia del blues y de la cultura afroamericana.

El artista ha definido las doce piezas que integran el proyecto como "la historia envuelta en ritmo", una visión que busca reivindicar la música como un símbolo de memoria, resistencia y legado colectivo.

El repertorio incluye temas como “Crossroads”, “The Thrill Is Gone”, “Dust My Broom”, “Traveling Riverside Blues” y “Death Letter Blues”, entre otros clásicos del género.



Uno de los primeros vistazos al proyecto mostró a Freeman interpretando “Death Letter Blues” en un ambiente íntimo, rodeado de músicos y acompañado por instrumentos tradicionales. La escena recordó a muchos el espíritu de Soul, la película animada de Disney que celebra la importancia de encontrar aquello que da sentido a la vida y disfrutar el camino más allá de las metas profesionales.

Como parte del lanzamiento, el proyecto tendrá presentaciones especiales en lugares estrechamente ligados a la historia del género: Houston, Memphis y Gulfport. La elección de estas ciudades refuerza el espíritu del álbum, concebido como una celebración de las comunidades y tradiciones que dieron origen al blues moderno.