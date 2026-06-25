Morgan Freeman debuta en la música a los 89 años; aquí todos los detalles

Después de conquistar Hollywood y convertirse en una de las voces más reconocibles del cine, Morgan Freeman decidió explorar un terreno que lo ha acompañado desde niño: la música.
A los 89 años, el actor prepara el lanzamiento de Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, su primer disco de estudio, un proyecto que une el blues tradicional del Mississippi con arreglos orquestales y relatos narrados por el propio intérprete.
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Morgan Freeman debuta en la música a los 89 años con un álbum de blues
Lejos de ser un experimento aislado, la producción representa un homenaje a las raíces culturales que marcaron su infancia y a uno de los géneros fundamentales de la identidad musical estadounidense.
Morgan Freeman no solo presta su voz a las canciones, también participó en la producción del álbum, concebido como un viaje por cerca de cien años de historia del blues y de la cultura afroamericana.
El artista ha definido las doce piezas que integran el proyecto como "la historia envuelta en ritmo", una visión que busca reivindicar la música como un símbolo de memoria, resistencia y legado colectivo.
El repertorio incluye temas como “Crossroads”, “The Thrill Is Gone”, “Dust My Broom”, “Traveling Riverside Blues” y “Death Letter Blues”, entre otros clásicos del género.
Uno de los primeros vistazos al proyecto mostró a Freeman interpretando “Death Letter Blues” en un ambiente íntimo, rodeado de músicos y acompañado por instrumentos tradicionales. La escena recordó a muchos el espíritu de Soul, la película animada de Disney que celebra la importancia de encontrar aquello que da sentido a la vida y disfrutar el camino más allá de las metas profesionales.
Como parte del lanzamiento, el proyecto tendrá presentaciones especiales en lugares estrechamente ligados a la historia del género: Houston, Memphis y Gulfport. La elección de estas ciudades refuerza el espíritu del álbum, concebido como una celebración de las comunidades y tradiciones que dieron origen al blues moderno.
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La trayectoria que convirtió a Morgan Freeman en un ícono del cine
Pocas figuras en Hollywood han logrado una presencia tan constante, reconocible y respetada como Morgan Freeman. Su carrera, construida a lo largo de más de cinco décadas, no solo se sostiene por la cantidad de películas en las que ha participado, sino por los personajes que ha interpretado. Su formación incluyó teatro y televisión, donde comenzó a destacar por su versatilidad. Su consolidación llegó gradualmente con papeles que llamaron la atención de la crítica y le permitieron abrirse paso en producciones importantes.
El reconocimiento internacional llegó con una serie de películas que lo colocaron entre los actores más respetados de su generación. Títulos como The Shawshank Redemption y Se7en fueron clave para consolidar su imagen como un intérprete.
Con el tiempo, su filmografía se amplió con producciones que lo mantuvieron en el ojo de Hollywood, entre ellas Million Dollar Baby, actuación por la que recibió el premio Oscar.
Más allá de los premios, Freeman se convirtió en una figura recurrente en grandes producciones, incluyendo la trilogía de The Dark Knight Trilogy. Su voz, considerada una de las más reconocibles del cine, también lo llevó a participar en narraciones y proyectos documentales como La historia de Dios con Morgan Freeman, La marcha de los pingüinos y La vida en nuestro planeta, ampliando su influencia más allá de la actuación.