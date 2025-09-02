Laurent Freixe, CEO de Nestle, es despedido por tener romance con una subordinada; caen acciones en la bolsa

¿Por qué Nestlé despidió a Laurent Freixe?

Luego de menos de un año en el cargo, Nestlé despidió a Laurent Freixe de forma inmediata al descubrir que mantenía una relación romántica no declarada con una subordinada directa, lo cual violaba el código de conducta interno de la empresa.

La investigación fue iniciada tras reportes anónimos presentados por empleados a través del canal “Speak Up” y fue liderada por el presidente del Consejo, Paul Bulcke, y el director independiente, Pablo Isla, contando con asesoría legal externa.

Laurent Freixe (GABRIEL MONNET/AFP)

"Era una decisión necesaria”, dijo Bulcke en un comunicado. “Los valores y la gobernanza de Nestlé son sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé”.

A diferencia de otros casos similares en empresas globales, Freixe no recibió paquete de indemnización tras su salida, según confirmó la compañía. Como su sucesor inmediato, Nestlé nombró a Philipp Navratil —quien lideraba Nespresso y cuenta con más de dos décadas en la empresa.

Nestlé nombra a Philipp Navratil nuevo CEO tras despido de Laurent Freixe

Luego de que Laurent Freixe, ex CEO de Nestlé, fue despedido tras haber sostenido una relación con una subordinada, en su reemplazo fue nombrado Philipp Navratil, ex jefe de Nespresso y miembro veterano del equipo ejecutivo de Nestlé desde 2001.

El nombramiento llega en un momento crítico para la empresa, que enfrenta una caída en el valor de sus acciones, ventas estancadas y creciente desconfianza entre inversionista.