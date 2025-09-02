Laurent Freixe, CEO de Nestle, es despedido por tener romance con una subordinada; caen acciones en la bolsa

En un giro inesperado, Nestlé, el gigante suizo de alimentos y bebidas, despidió a su CEO, Laurent Freixe, tras una investigación interna que reveló una relación romántica no divulgada con una subordinada directa.
Este escándalo marca la segunda vez en menos de un año que la empresa cambia de CEO, generando incertidumbre entre inversionistas y analistas. Philipp Navratil, un veterano de la empresa que cuenta con más de 20 años de experiencia, ha sido nombrado como nuevo director ejecutivo.
¿Quién es Laurent Freixe, el ex CEO de Nestlé?
Laurent Freixe es un ejecutivo francés nacido en 1962 en París. Estudió en la EDHEC Business School de Lille y completó un programa de desarrollo directivo en el IMD de Suiza. A lo largo de casi cuatro décadas como profesionista, construyó una sólida carrera dentro de Nestlé.
Ingresó a la empresa suiza en 1986 en el área de ventas y marketing en Francia, y con el tiempo fue asumiendo cargos de mayor responsabilidad. Entre sus puestos más destacados se encuentran el liderazgo de la división de nutrición en Francia, la dirección general de Nestlé Hungría, así como su papel como director regional para la Península Ibérica, Europa, América del Norte y América Latina.
En septiembre de 2024, Freixe fue nombrado CEO global de Nestlé, sustituyendo a Ulf Mark Schneide. Durante su breve gestión, impulsó iniciativas como el regreso a estrategias centradas en los productos principales de la compañía —como café, alimentos y cuidado de mascotas— y promovió el programa de juventud "Nestlé Needs YOU".
¿Por qué Nestlé despidió a Laurent Freixe?
Luego de menos de un año en el cargo, Nestlé despidió a Laurent Freixe de forma inmediata al descubrir que mantenía una relación romántica no declarada con una subordinada directa, lo cual violaba el código de conducta interno de la empresa.
La investigación fue iniciada tras reportes anónimos presentados por empleados a través del canal “Speak Up” y fue liderada por el presidente del Consejo, Paul Bulcke, y el director independiente, Pablo Isla, contando con asesoría legal externa.
"Era una decisión necesaria”, dijo Bulcke en un comunicado. “Los valores y la gobernanza de Nestlé son sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé”.
A diferencia de otros casos similares en empresas globales, Freixe no recibió paquete de indemnización tras su salida, según confirmó la compañía. Como su sucesor inmediato, Nestlé nombró a Philipp Navratil —quien lideraba Nespresso y cuenta con más de dos décadas en la empresa.
Nestlé nombra a Philipp Navratil nuevo CEO tras despido de Laurent Freixe
Luego de que Laurent Freixe, ex CEO de Nestlé, fue despedido tras haber sostenido una relación con una subordinada, en su reemplazo fue nombrado Philipp Navratil, ex jefe de Nespresso y miembro veterano del equipo ejecutivo de Nestlé desde 2001.
El nombramiento llega en un momento crítico para la empresa, que enfrenta una caída en el valor de sus acciones, ventas estancadas y creciente desconfianza entre inversionista.