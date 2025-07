Lo mejor de la visita de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en el programa 'Hoy'

La visita de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en el programa 'Hoy'

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis llegaron a la Ciudad de México para promocionar la esperada secuela Otro viernes de locos (Freakier Friday), cuyo estreno está programado para el próximo 8 de agosto. Aprovechando su visita, las actrices fueron invitadas este viernes al programa Hoy, donde hablaron sobre la nueva película y, además, expresaron su entusiasmo por estar en territorio mexicano, en especial Lindsay, quien reveló que es su primera vez en el país.

Cuando las actrices pisaron las instalaciones de Televisa, fueron recibidas por la productora del matutino, Andrea Rodríguez, quien las acompañó al foro 16 donde se graba el programa. Una vez que Lindsay y Jamie Lee se sentaron junto a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Arath de la Torre y Andrea Escalona, comenzaron con la entrevista.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan visitan el programa 'Hoy'. (Instagram)

Al principio de la plática, la actriz de Halloween reveló que, además de cumplir con compromisos de trabajo, también querían tomarse un tiempo para conocer el país, especialmente Lohan, quien por primera vez pisó la Ciudad de México: “Me encanta, quiero conocer más”, dijo.

“Se siente padrísimo. Anoche estuvimos en la premier de la película y la energía fue extraordinaria. Para nosotras dos ser recibidas así se siente tan bonito”, dijo Curtis.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan estuvieron en el programa 'Hoy'. (Getty Images)

La actriz no solo se mostró entusiasmada por su visita, también aprovechó el momento para destacar con entusiasmo un hecho político que, según dijo, no podía dejar pasar: “Es un país hermoso y, además, gobernado por una mujer (Claudia Sheinbaum). Sorry, tenía que decirlo”, expresó la actriz.

Al final de la entrevista, Jamie Lee dedicó unas palabras a Lindsay, a quien describió como "una mujer extraordinaria": “He amado a esta pequeña desde que tenía 15 años cuando nos conocimos haciendo la primera película. Ya creció y es una mujer extraordinaria, una mamá joven, una mujer de negocios, una empresaria e ícono de la moda, la odio, nació con gracia y eso se ve reflejado en la película”, dijo.

Al despedirse, los conductores sorprendieron a ambas actrices con un regalo muy especial: una canasta llena de dulces y productos típicos mexicanos, como muestra del cariño del público y la calidez del país que las recibió.