Las hijas de Adam Sandler acaparan el reflector en 'Happy Gilmore 2'

Sunny y Sadie ya no son niñas... son actrices

En Happy Gilmore 2, Sunny Sandler interpreta a Vienna, la hija de Happy Gilmore. ¿La trama? Él regresa al mundo del golf para recaudar dinero y ayudarla a cumplir su sueño de ser bailarina profesional. Sadie también aparece en el elenco con un papel más breve, pero igual de significativo.

Ambas ya habían participado en otros proyectos de Adam como You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, donde Sunny fue la protagonista, pero esta peli marca un antes y después porque ya no son "las hijas de" que hacen cameos, sino actrices en toda forma.

Happy Gilmore 2

:

una película familiar en todos los sentidos

Lo que hace tan especial a Happy Gilmore 2 no son solo los cameos o la nostalgia noventera, sino que se siente real. Las escenas entre Adam y Sunny no son solo actuación: son papá e hija de verdad, con una química que te hace reír, pero también te toca el corazón.

Toda la familia Sandler está en la película: Jackie (la esposa de Adam) también tiene un papel, así que es literal un proyecto familiar llevado a la pantalla. (Monica Schipper/Getty Images)

