¿Lady Gaga y Tim Burton grabaron en Xochimilco? Video viral enciende rumores

Lo curioso es que de fondo se escucha la canción ‘Dead Dance’, un tema atribuido a la cantautora que aún no ha sido lanzado oficialmente.

"Se decía que Lady Gaga estaba grabando algo en México. Al principio no le di mucha importancia, pero se puede escuchar claramente la letra 'Cuando me mataste por dentro, ahí es cuando revivo' en los primeros cuatro segundos, que fue la nueva letra revelada en el sitio web de Gaga", explicó la usuaria Mayhem.

De acuerdo con los comentarios, ‘Dead Dance’ habría sido escrita por la cantante de 39 años, conocida como Mother Monster, para la segunda temporada de Merlina, producida por Netflix.

Lady Gaga was reportedly filming something in Mexico. I didn't put much stock in this at first but you can clearly hear the lyrics “When you killed me inside, that's when I come alive” in the first 4 seconds which were the new lyrics revealed on Gaga's website 👀 pic.twitter.com/zRnPrG1HB0

— ɢ.ᴜ.ʏ. | 𝙈𝘼𝙔𝙃𝙀𝙈 (@dollopgaga) July 10, 2025