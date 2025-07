Marimar Vega revela la razón por la que no quiere tener hijos

Marimar Vega está convencida de que tomó la mejor decisión

Pese a que al principio tuvo muchas dudas, ahora está convencida de que tomó la mejor decisión. "Ahora, cada mes que pasa me siento más feliz con mi decisión, muy liberada de decir: 'es que siento que yo nunca quise'. Más cerca de mi verdad, ahora amo a mis sobrinos, los veo, hay una tranquilidad con esa decisión, a mis 41 años, me costó mucho tiempo tomar esta decisión", explicó.

Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez (Instagram/Marimar Vega)

Luego de compartir el video titulado ‘Dudar es mi error favorito’, Marimar Vega recurrió a su perfil de Instagram donde reconoció que, pese a que no fue fácil convencerse de que la maternidad no estaba en su camino, esa decisión la hace sentirse libre.

“Tomar la decisión de no ser mamá no fue fácil. Creo que es una de las decisiones más profundas y complejas a las que una mujer se puede enfrentar. En mi caso, fue un proceso largo, lleno de dudas, de ruido mental, de deberes impuestos, de miedo a perderme ‘la mejor experiencia del mundo’, escribió.

“Pero con el tiempo, me di cuenta de que la mujer que soy hoy, a mis 42 años, ya no desea ser madre. Decidir desde la conciencia, no desde el miedo, me acercó más que nunca a mi verdad. Y hoy puedo decirlo en voz alta, con paz, con amor, con certeza: esta decisión hoy me hace sentir libre. Seré la mejor tía, amiga y compañera que pueda ser.