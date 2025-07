Lauren Sánchez usó 27 vestidos en su boda con Bezos; uno ha desaparecido

Desaparece uno de los 27 vestidos que Lauren Sánchez usó en su boda con Jeff Bezos

De acuerdo con medios internacionales como The Guardian y Corriere della Sera, uno de los vestidos de novia que Lauren Sánchez usó en su boda pudo haber sido robado durante una de las fiestas realizadas en la isla privada de San Giorgio, uno de los escenarios principales del enlace.

Según se reportó, la fiesta estuvo "invadida" por asistentes no invitados, al punto de que agentes del escuadrón antiterrorista italiano (Digos) fueron convocados para controlar la situación.

Por otro lado, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que, efectivamente, un vestido falta, pero desmienten que se trate de un robo: no se ha presentado denuncia policial al respecto y se confía en que el vestido “aparecerá” . El diseño exacto de la pieza extraviada no ha sido revelado; lo que sí se sabe es que no se trata del vestido principal de ceremonia, un modelo firmado por Dolce & Gabbana con cuello alto, corsé, 180 botones y falda sirena, inspirado en una boda de Sophia Loren en la película Houseboat de 1958.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez. (via Instagram (@laurensanchezbezos))

Este icónico vestido, que formó parte de una sesión de fotos para la portada digital de Vogue en Milán y que tomó unas 900 horas de trabajo artesanal permaneció a salvo y se considera que fue guardado bajo estrictas medidas de seguridad en el hotel Aman de Venecia, donde la pareja se hospedó los días en los que se llevaron a cabo las fiestas nupciales.

La boda, cuyo costo se estima entre los 40 y 48 millones de euros, contó con alrededor de 200 invitados, incluyendo celebridades como Oprah Winfrey, Ivanka Trump, Tom Brady, Kim Kardashian, la reina de Jordania, Orlando Bloom, Sydney Sweeney, Kylie Jenner, entre otros.