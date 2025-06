Kim Kardashian podría ser la villana en la película live action de 'Bratz'

Los papeles de Kim Kardashian como actriz

Aunque inicialmente reconocida por su reality Keeping Up with the Kardashians, Kim Kardashian ha acumulado más de una docena de papeles como actriz, desde cameos hasta roles protagónicos.

En 2008 debutó con un papel protagónico en la parodia Disaster Movie, y ese mismo año participó en Beyond the Break como "Elle". En 2009 tuvo roles en series como CSI: NY (como Debbie Fallon) y en comedias románticas como Deep in the Valley.

Kim Kardashian se une al cast de la doceava temporada de American Horror Story (Instagram @KimKardashian)

También prestó su voz en American Dad! y apareció como ella misma en 2 Broke Girls, Last Man Standing y Ocean’s Eight.

El punto de inflexión en su carrera actoral llegó en 2023, cuando obtuvo su primer papel con peso dramático en la exitosa serie American Horror Story: Delicate, interpretando a Siobhan Corbyn, la publicista de Emma Roberts.