Miley Cyrus habló con sinceridad sobre su consumo a las drogas, incluido reveló que tuvo que idear una forma ingeniosa para ocultarle a su contador todos sus gastos en sustancias para mantenerlos en secreto.

“Las drogas fueron el mayor costo, y para ocultárselas a mi contador las llamábamos 'ropa vintage'”, declaró la estrella Cyrus de 32 años en el episodio del podcast Every Single Album de The Ringer mientras recordaba el dinero que ganó con su álbum de 2015, Miley Cyrus & Her Dead Petz.