¿Perdonará Donald Trump a Diddy?; esto dijo sobre posible indulto presidencial

La posibilidad de que Donald Trump, conceda un indulto presidencial al rapero y productor Sean "Diddy" Combs ha generado un intenso debate en los medios y en la opinión pública.

"No lo he visto, no he hablado con él en años", mencionó Trump en una conferencia de prensa al preguntarle si había considerado otorgarle el perdón al productor y rapero de 55 años, a quien en el pasado se refirió como su amigo.

"No lo sé. Sin duda, analizaría los hechos. Si creo que alguien fue maltratado, no importaría si le caigo bien o no", aseguró el mandatario estadounidense.