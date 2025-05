¿Quién es Isaac del Toro, el ciclista mexicano que la está rompiendo?

Isaac del Toro hace historia en el Giro de Italia 2025

Este miércoles 18 de mayo, Isaac sorprendió al mundo al ganar la 17 etapa del Giro de Italia —una de las tres grandes vueltas del ciclismo profesional, junto al Tour de Francia y la Vuelta a España— consolidando su liderazgo con la maglia rosa. Esta victoria lo colocó como líder general de la competencia, con una ventaja significativa sobre sus competidores.

“Hoy me di cuenta que nunca me rendiré y siempre estaré un paso adelante. Siempre intentaré, no tengo nada que perder. Por supuesto que hoy no fue más fácil que ayer”, dijo el ciclista en una reciente entrevista.

Actualmente, el joven deportista forma parte del equipo UAE Team Emirates, uno de los más prestigiosos a nivel mundial.